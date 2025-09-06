Sicario: Από την εμφάνιση στον Αργυρό, στη «Φωτιά» και στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Ήταν 2024 όταν ο Sicario εμφανίστηκε στην περιοδεία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Άγνωστος τότε, ο νεαρός με τη μάσκα, άλλοτε μαύρη και άλλοτε χρυσή -όπως είναι και το άλμπουμ του με τίτλο «Η Μάσκα»- ο Sicario φαινόταν πώς είχε πολλά να δώσει στην ελληνική μουσική σκηνή.

Αυτό φαίνεται και από την επιτυχία του με τίτλο «Φωτιά» που δείχνει πως ο Sicario έχει να δώσει στην μουσική βιομηχανία.

Και μπορεί μέχρι πρόσφατα να τον γνώριζαν λίγοι, όμως τώρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο Sicario αυτήν την φορά ανέβηκε στην σκηνή του Καλλιμάρμαρου, στο αφιέρωμα για τον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη.

Φορώντας τη χαρακτηριστική του μάσκα, ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε το «Όταν βλέπετε να κλαίω» μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, εντυπωσιάζοντας με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.

Δείτε την εμφάνιση του Sicario στο Καλλιμάρμαρο:

Ποιος είναι ο Sicario

Το όνομά του είναι Γιώργος Μαντάς, αλλά στη μουσική σκηνή είναι γνωστός ως Sicario. Ο νεαρός τραγουδιστής εμφανίζεται πάντα με μάσκα, ένα σήμα κατατεθέν που τον έχει κάνει είδωλο στις μικρότερες ηλικίες. Ο μύθος λέει ότι φορά τη μάσκα για να τον αγαπήσουν για τη φωνή του και όχι για την εμφάνισή του.

Το νέο του τραγούδι με το όνομα «Φωτιά», το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 26.000.000 streams στο Spotify, έρχεται μετά την επιτυχία του «Αυτός», το οποίο κατάφερε να γίνει διπλά πλατινένιο σε λιγότερο από τρεις μήνες.

Ακούστε το «Φωτιά» του Sicario:

Η εμφάνιση του Sicario με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Sicario απέκτησε ευρεία αναγνωρισιμότητα όταν εμφανίστηκε πλάι στον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του διάσημου τραγουδιστή το 2024.

Δείτε βίντεο από την συναυλία:

Το πρώτο κομμάτι του Sicario, «Χορός», έγινε viral το περασμένο καλοκαίρι, ενώ μέχρι και σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 22 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify.