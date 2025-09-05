Στέλιος Καζαντζίδης: Συγκλόνισε ο μασκοφόρος Sicario ερμηνεύοντας το «Όταν βλέπετε να κλαίω»
Η εμφάνιση του μυστηριώδους νεαρού καλλιτέχνη ήταν αναπάντεχη για το κοινό
Ένα από τα highlights της βραδιάς αφιερωμένης στον Στέλιο Καζαντζίδη η εμφάνιση έκπληξη του μυστηριώδους μασκοφόρου καλλιτέχνη Sicario.
Ο 18χρονος, η ταυτότητα του οποίου παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, χωρίς το ευρύ κοινό να γνωρίζει το όνομά του, αλλά ούτε τα χαρακτηριστικά του, εξαιτίας της μάσκας που φοράει, εμφανίστηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας συγκλονιστικά το «Όταν βλέπετε να κλαίω» ...
