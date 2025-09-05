Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα

Ο Sicario, ο μυστήριος τραγουδιστής με τη χαρακτηριστική μάσκα, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη νέα γενιά 

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα
O Sicario
Το όνομά του είναι «Γιώργος Μαντάς», αλλά στη μουσική σκηνή είναι γνωστός ως Sicario. Μέχρι πρόσφατα τον γνώριζαν λίγοι, όμως τώρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η αφορμή; Η εντυπωσιακή εμφάνισή του στη συναυλία-αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Μαζί με πλήθος καταξιωμένων καλλιτεχνών, ο Sicario μάγεψε το κοινό παρουσιάζοντας το τραγούδι «Όταν βλέπετε να κλαίω», μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, εντυπωσιάζοντας με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.

Ο νεαρός τραγουδιστής εμφανίζεται πάντα με μάσκα, ένα σήμα κατατεθέν που τον έχει κάνει είδωλο στις μικρότερες ηλικίες. Ο μύθος λέει ότι φορά τη μάσκα για να τον αγαπήσουν για τη φωνή του και όχι για την εμφάνισή του. Στο TikTok οι χρήστες έχουν κατακλύσει τα βίντεό του με σχόλια αγάπης, όπως:

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision:

«Πρέπει να τον στείλουμε Eurovision χθες κιόλας».

«Sicario !!!!Μας τρέλανες!!!».

Κάποιοι χρήστες παραλληλίζουν τη φωνή του με αυτή του Χρήστου Μάστορα:

«Η χροιά θυμίζει λίγο Μάστορα», πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης.

Το γυναικείο κοινό έχει ξετρελαθεί με τον μασκοφόρο τραγουδιστή και κάτω από τα βίντεό του πολλές νεαρές κοπέλες εκφράζουν θαυμασμό και… προτάσεις γάμου:

«Ο τύπος τους πετάει όλους χωρίς να προσπαθεί».

«Ερωτεύσιμη φωνάρα, ερωτεύσιμη παρουσία».

«Σε παντρεύομαι».

Το πρώτο του viral κομμάτι, «Χορός», σηματοδότησε την εκρηκτική του είσοδο στη μουσική σκηνή, ενώ οι επόμενες επιτυχίες του, όπως το «Αυτός» και το «Φωτιά».

Το πλατινένιο άλμπουμ του «Μάσκα» περιλαμβάνει singles που έγιναν χρυσά και διαμαντένια, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη δημιουργικότητά του.

Πώς είναι ο Sicario χωρίς τη μάσκα του

Στο ΤikTok κυκλοφορεί ένα βίντεο που τον βλέπουμε χωρίς μάσκα, να τραγουδά μόνος με την κιθάρα του, πριν από επτά χρόνια. Μια σπάνια στιγμή που αποκαλύπτει το πρόσωπο πίσω από τη μυστήρια εικόνα, χωρίς να χάνει την ατμόσφαιρα και την αυθεντικότητα που τον χαρακτηρίζουν. Μάλιστα στο συγκεκριμένο τραγούδι ερμηνεύει το «Της Αγάπης Αίματα» του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

