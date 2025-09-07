Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή - Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

Γνωστός Έλληνας τράπερ φοροδιέφευγε και τον... τσάκωσε η ΑΑΔΕ. Ο γνωστός τράπερ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για φοροαποφυγή μέσω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, ο συγκεκριμένος τράπερ είναι από τους πιο γνωστούς με αρκετές προβολές και ακροάσεις σε YouTube και Spotify. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που έχει απασχολήσει τα Μέσα λόγω της σχέσης που είχε με γνωστό μοντέλο.

Πώς αποκαλύφθηκε ο τράπερ

Το προηγμένο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισε σημαντικά ζητήματα στα φορολογικά στοιχεία του τράπερ. Η ανάρτηση για την απόκτηση πολυτελούς χρονομέτρου αξίας 116.000 ευρώ προκάλεσε την προσοχή των ελεγκτικών αρχών, καθώς δεν συνάδει με τα επίσημα εισοδηματικά του δεδομένα.

Οι αλγόριθμοι παρακολούθησης δημοσίων προσώπων της ΑΑΔΕ κατέγραψαν αυτή την πολυτελή αγορά, κάτι που τους έκανε να τον ερευνήσουν για φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο τράπερ είχε ιδρύσει μη κερδοσκοπική οργάνωση με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η δισκογραφική εταιρεία κατέθετε στην ΑΜΚΕ το σύνολο των εσόδων από τα πνευματικά δικαιώματα, ποσό που υπερέβαινε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Μέσω αυτής της δομής, ο καλλιτέχνης κάλυπτε προσωπικές δαπάνες χωρίς να τις δηλώνει ως εισόδημα:

Ταξιδιωτικές εμπειρίες και υπηρεσίες πολυτελείας

Οικονομικές κυρώσεις και συνέπειες για τον τράπερ από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επέβαλε στον τράπερ αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Η διερεύνηση έχει επεκταθεί τόσο στη μη κερδοσκοπική οργάνωση όσο και στη δισκογραφική του εταιρεία.