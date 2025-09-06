Trapper στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ για ρολόι 116.000 ευρώ

Στην… παγίδα της ΑΑΔΕ έπεσε γνωστός Έλληνας trapper, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για να αποφύγει την καταβολή φόρων. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που παρακολουθεί διαδικτυακές αναρτήσεις καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, εντόπισε αναφορά για αγορά πανάκριβου ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ.

Η πληροφορία κινητοποίησε αμέσως τους ελεγκτές της Αρχής, οι οποίοι προχώρησαν σε λεπτομερή έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του trapper.

Η μη κερδοσκοπική που κάλυπτε πολυτέλειες

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο καλλιτέχνης είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία κατέληγαν τα έσοδά του από τη δισκογραφική εταιρεία. Το ποσό αυτό ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η ίδια εταιρεία κάλυπτε τις προσωπικές και πολυτελείς ανάγκες του trapper, χρηματοδοτώντας την αγορά supercar, ρολογιών, τσαντών και ρούχων υψηλής αξίας. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, αποκτήθηκε και το ρολόι των 116.000 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο, ο καλλιτέχνης δήλωνε ότι πραγματοποιεί φιλανθρωπικό έργο, ενώ στην πραγματικότητα η μη κερδοσκοπική εταιρεία λειτουργούσε ως «ομπρέλα» για προσωπικές αγορές, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή φόρων.

Τα πρόστιμα και η έρευνα σε εξέλιξη

Στον trapper καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ευρύτερη πρακτική στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον την τεχνολογία και τα δεδομένα του διαδικτύου για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής σε καλλιτεχνικούς και αθλητικούς κύκλους.

