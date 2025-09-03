«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

Μηχανισμό νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω συστήματος νόμιμων στοιχηματικών εταιριών που αξιοποιούσαν δεκάδες παίκτες, για να «ξεπλένουν» μεγάλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής βρέθηκαν περίπου 200 «τζογαδόροι», με τις έρευνες να αποκαλύπτουν συγκεκριμένο μοτίβο συναλλαγών: Καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιριών, μέσω πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν ακόμη και σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ.

Μεταξύ των παικτών συγκαταλέγονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών, οι οποίοι αδυνατούν να δικαιολογήσουν, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, τα μεγάλα ποσά που διακινούσαν.

Ο μηχανισμός είχε στηθεί με τρόπο που εκμεταλλευόταν τη συνεργασία νόμιμων στοιχηματικών εταιριών με εταιρίες παροχής υπηρεσιών και τους πράκτορές τους.

Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό για να καταθέτει χρήματα απευθείας στον παικτικό λογαριασμό. Στη συνέχεια επισκεπτόταν έναν προπάτορα και παρέδιδε μετρητά για να κατατεθούν μέσω του κωδικού του, στον παικτικό του λογαριασμό. Ο πράκτορας «φόρτωνε» το ποσό στον παικτικό λογαριασμό, ο οποίος εμφανιζόταν απολύτως νόμιμος. Στη συνέχεια, ο παίκτης έκανε μεταφορά χρημάτων από τον παικτικό του λογαριασμό στον τραπεζικό του λογαριασμό και καταχωρούνταν ως «νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια».

Με αυτό τον τρόπο, χρήματα άγνωστης προέλευσης αποκτούσαν φαινομενικά νομιμοποιημένη διαδρομή.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), αρμόδια για την εποπτεία των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να αναλάβει τις δικές της ενέργειες και να θωρακιστεί το σύστημα από αντίστοιχες μεθοδεύσεις.