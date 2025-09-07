Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Πύρρο Δήμα, αφού το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) ο γιος του, Βίκτωρ παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano, σε μια λαμπερή τελετή στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Ο γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Το Λιτόχωρο ήταν ο τόπος καταγωγής της αείμνηστης Αναστασίας Σδούγκου, μητέρας του γαμπρού και πρώην συζύγου του Πύρρου Δήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο αυτόν ιερό ναό είχε τελεστεί και ο γάμος του ίδιου του Πύρου Δήμα, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμα πιο φορτισμένη συναισθηματικά για την οικογένεια.

Οι καλεσμένοι εντυπωσιάστηκαν από την παραδοσιακή ομορφιά και τη γραφικότητα του Λιτοχώρου, ενώ ο γάμος ξεχώρισε για τη λιτότητα, την απλότητα και τη ζεστασιά που αποπνέει.

Το ζευγάρι δέχθηκε θερμές ευχές για υγεία, ευτυχία και μια ζωή γεμάτη αγάπη και δημιουργικές στιγμές.

