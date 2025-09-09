Η ανατροπή στο MEGA με την Αναστασία Γιάμαλη

Η Αναστασία Γιάμαλη έρχεται στο MEGA για δεύτερη χρονιά…

Newsbomb

Η ανατροπή στο MEGA με την Αναστασία Γιάμαλη
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου η Αναστασία Γιάμαλη με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», στο MEGA. Η δημοσιογράφος έρχεται πιστή στο ραντεβού της με το κοινό, στις 15.40, κάνοντας την ανατροπή με την ώρα προβολής.

Μετά το τέλος του «Ακόμα δεν είδες τίποτα» και την απόφαση του σταθμού να μην αντικαταστήσει -για την ώρα τουλάχιστον- το εν λόγω πρόγραμμα, υπήρξαν σκέψεις η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» να βγαίνει νωρίτερα στον αέρα. Ωστόσο, οι ιθύνοντες αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αλλαγή.

«Οι Εξελίξεις τώρα με την Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφουν στο MEGA για δεύτερη σεζόν. Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15.40, οι τηλεθεατές έχουν ξανά ραντεβού με την ψύχραιμη και έγκυρη ενημέρωση. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA, συνεχίζει και φέτος να καταγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, φωτίζοντας τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη και οι συνεργάτες της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που έχουν τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις, με ερευνητική ματιά και ουσιαστικό διάλογο, οι Εξελίξεις τώρα συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, όπου χτυπά η καρδιά των γεγονότων.

Οι Εξελίξεις τώρα επιστρέφουν πιο αιχμηρές, πιο επίκαιρες, πιο αναγκαίες από ποτέ, στο MEGA, όπου η ενημέρωση συναντά την ευθύνη και την αξιοπιστία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πύργο Αθηνών - Πυροσβεστική στο σημείο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΣΑ

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία στο Ηρώδειο

15:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στις αίθουσες η νέα ταινία του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ για τον Γκοντάρ και τη νουβέλ βαγκ

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» στη Ρωσία μετέδωσε ξαφνικά δυο κρυπτικές λέξεις

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Το σπαρακτικό μήνυμα του δίδυμου αδελφού του ομογενούς - «Ήταν η ζωή μου»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε το μυστήριο του «αιματηρού» καταρράκτη της Ανταρκτικής

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις – Τι θα δούμε τη νέα σεζόν

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η προεδρική λιμουζίνα θεωρείται από τα ασφαλέστερα μέρη στον πλανήτη

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Μικροσκοπικός μελοασβός τα «έβαλε» με ολόκληρο ελέφαντα

14:59LIFESTYLE

Η ανατροπή στο MEGA με την Αναστασία Γιάμαλη

14:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Fougaro ArtCenter: Διήμερο φεστιβάλ με μουσική και κρασί Νεμέας

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Τα Χανιά αποχαιρέτισαν τον Νίκο Παπαδάκη, πρόεδρο του Ιδρύματος «Ελ. Βενιζέλος» - Παρουσία της υπουργού Παιδείας

14:57ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» οι πολίτες στη Γαλλία: Το κίνημα «Αποκλείστε τα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν - Στους δρόμους χιλιάδες αγανακτισμένοι

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Απατεώνες λογιστές εξαπάτησαν τρία άτομα μέσα σε λίγες ώρες – 35.000 ευρώ η λεία τους

14:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»

14:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σουφλί: Συναυλία της Camerata Junior με παραδοσιακή μουσική και μεγάλους συνθέτες

14:46LIFESTYLE

Εντυπωσίασε η Έμιλι Μπλαντ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» στη Ρωσία μετέδωσε ξαφνικά δυο κρυπτικές λέξεις

13:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα υπόθεση Πισπιρίγκου-Μουρτζούκου: Βρέθηκε φάκελος με μυστηριώδη θάνατο βρέφους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών!

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

10:21LIFESTYLE

Σάλος με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ζει σε ενα αχούρι, μέσα σε ακαθαρσίες - Ανησυχούν οι συγγενείς της

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Το σπαρακτικό μήνυμα του δίδυμου αδελφού του ομογενούς - «Ήταν η ζωή μου»

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κηδεία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο του γιου του

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος ακόμη και για το βόλεϊ για το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας: Δείτε το βίντεο με τις Τουρκάλες αθλήτριες σαν πολεμικές μηχανές!

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

14:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Ποιοι γονείς δικαιούνται επίδομα έως 750 ευρώ

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με 190 χιλιόμετρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας που χτύπησε αστυνομικό

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε το μυστήριο του «αιματηρού» καταρράκτη της Ανταρκτικής

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Ζητούσε μέχρι και 5.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ