Η ανατροπή στο MEGA με την Αναστασία Γιάμαλη

Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου η Αναστασία Γιάμαλη με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», στο MEGA. Η δημοσιογράφος έρχεται πιστή στο ραντεβού της με το κοινό, στις 15.40, κάνοντας την ανατροπή με την ώρα προβολής.

Μετά το τέλος του «Ακόμα δεν είδες τίποτα» και την απόφαση του σταθμού να μην αντικαταστήσει -για την ώρα τουλάχιστον- το εν λόγω πρόγραμμα, υπήρξαν σκέψεις η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» να βγαίνει νωρίτερα στον αέρα. Ωστόσο, οι ιθύνοντες αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αλλαγή.

«Οι Εξελίξεις τώρα με την Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφουν στο MEGA για δεύτερη σεζόν. Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15.40, οι τηλεθεατές έχουν ξανά ραντεβού με την ψύχραιμη και έγκυρη ενημέρωση. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA, συνεχίζει και φέτος να καταγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, φωτίζοντας τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη και οι συνεργάτες της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που έχουν τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις, με ερευνητική ματιά και ουσιαστικό διάλογο, οι Εξελίξεις τώρα συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, όπου χτυπά η καρδιά των γεγονότων.

Οι Εξελίξεις τώρα επιστρέφουν πιο αιχμηρές, πιο επίκαιρες, πιο αναγκαίες από ποτέ, στο MEGA, όπου η ενημέρωση συναντά την ευθύνη και την αξιοπιστία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.