Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις»

Η Κατερίνα Καινούργιου, απολαμβάνει την επαγγελματική επιτυχία της αλλά και την προσωπική ευτυχία καθώς μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε μια φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα στα Instagram Stories της και έγραψε ορισμένους στίχους από το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή «Στα υπόγεια είναι η θέα».

«Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις… Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία… Κι ας ψάχνεις σε πολυόροφα στα υπόγεια είναι η θέα» γράφει η Κατερίνα Καινούργιου.