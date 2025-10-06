Η Τζένη Θεωνά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι - Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης

Η Τζένη Θεωνά έγινε ξανά μαμά, αφού έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι! Είναι το δεύτερο παιδί που αποκτά η ηθοποιός με τον αγαπημένο της, Δήμο Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η Τζένη Θεωνά γέννησε το Σάββατο (4/10), με το παιδί να ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια. Το ζευγάρι αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες για να ξεκινήσει την νέα του καθημερινότητα, έχοντας ένα νέο μέλος στην οικογένειά του.

Δείτε το βίντεο:

Λίγες ημέρες πριν, η Τζένη Θεωνά πραγματοποίησε ένα baby shower πάρτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της και τους φίλους της, με τη χαρά να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

«Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!», έγραψε η Τζένη Θεωνά στην ανάρτησής της.

