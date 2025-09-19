Τζένη Θεωνά: Το baby shower party λίγο πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει ήδη έναν γιο, τον 6χρονο Αρίωνα και τώρα περιμένουν με το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Η Τζένη Θεωνά, η οποία έχει μπει στον 9ο μήνα και μετράει τις μέρες για να κρατήσει στην αγκαλιά της τον γιο της. Το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε το baby shower πάρτι μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της και τους φίλους της, με τη χαρά να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

«Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!», έγραψε η Τζένη Θεωνά στην ανάρτησής της.