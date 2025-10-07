Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν είμαστε και οι πιο ακριβοπληρωμένοι στο Happy Day»

Ο Κώστας Φραγκολιάς παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο Happy Day, στην υποκριτική και στην προσωπική του ζωή.

«Στο Happy Day είμαι 11 χρόνια. Ο καθένας θέλει να κάνει κάτι μόνος του. Με καλύπτει το Happy Day, θα ήθελα να κάνω κι άλλα πράγματα άσχετα αν έχω προτεραιότητα πιο πολύ την υποκριτική. Φέτος μου έκατσε να είμαι και στη σειρά Ηλέκτρα στην ΕΡΤ1. Εγώ στο Happy Day νιώθω σαν να εκφράζω τον μέσο τηλεθεατή που δεν συγκλίνει προς μία πλευρά. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με τα νούμερα τηλεθεάσης. Από τις αρχές, δεν ήμουν πολύ με τα νούμερα. Εμείς κοιτάμε να περνάμε καλά» είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Στο Happy Day δεν είμαστε και οι πιο καλοπληρωμένοι» σημείωσε σε άλλο σημείο το μοντέλο. «Εννοείται ότι έχει τύχει να μου κάνουν σχόλια. Ακούω κάθε σχόλιο, κάθε γνώμη είναι σεβαστή» πρόσθεσε αναφορικά με τα σχόλια.

Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Κώστας Φραγκολιάς αποκάλυψε ότι είναι μόνος μετά τον χωρισμό από την επιχειρηματία, Δώρα Πατσιώτη. «Δεν ενοχλήθηκα όταν συζητήθηκε η σχέση μου στο Happy Day. Δεν προέβαλα τη σχέση μου πολύ. Θεωρώ αυτονόητο να συζητηθεί ο χωρισμός μου εφόσον είχε αναφερθεί η σχέση μου και τηλεοπτικά. Με κάποιες από τις σχέσεις μου μιλάω. Δεν ψάχνομαι για νέα σχέση, θέλω ηρεμία. Μου αρέσει αυτή η ηρεμία τώρα».