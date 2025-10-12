Ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis έγινε για πρώτη φορά παππούς

Παππούς για πρώτη φορά έγινε ο Λίαμ Γκάλαχερ, πρώην frontman των Oasis, καθώς η κόρη του, Μόλι Μούρις Γκάλαχερ, απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Νάθανιελ Φίλιπς.

Η Μόλι γέννησε τον γιο τους τον περασμένο Σεπτέμβριο, ωστόσο αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νεογέννητο και τον σύντροφό της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λίαμ Γκάλαχερ υπήρξε αποξενωμένος από την κόρη του για μεγάλο μέρος της ζωής της. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του στο GQ το 2017 πως «ποτέ δεν έτυχε» να τη γνωρίσει, καθώς οι σχέσεις του με τη μητέρα της, Λίζα Μούρις, δεν ήταν καλές.