Τίτλοι τέλους για το MTV - Γιατί ρίχνει «μαύρο» μετά από 44 χρόνια

Ως ημερομηνία οριστικού τέλους έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025

Τίτλοι τέλους για το MTV - Γιατί ρίχνει «μαύρο» μετά από 44 χρόνια

Γενική άποψη της σκηνής πριν από την απονομή των MTV Video Music Awards την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στην UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης

Το MTV, το μουσικό κανάλι που συντρόφευσε τους περισσότερους από τα παιδικά και εφηβικά χρόνι θα «σωπάσει» μετά από 44 χρόνια συνεχούς παρουσίας και μετάδοσης.

Η καταληκτική ημερομηνία για το οριστικό τέλος έχει προγραμματιστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η Paramount Global και θα αφορά σε πέντε κανάλια: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live.

Πρώτα θα κλείσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, πριν κλείσουν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω επιθετικών μέτρων περικοπής κόστους από την Paramount Global, καθώς συγχωνεύεται με τη Skydance Media φέτος, ενώ η αλλαγή των συνηθειών των μουσικόφιλων και η «μετανάστευσή» τους προς ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας.

Το MTV «γεννήθηκε» στις ΗΠΑ το 1981 και το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε ήταν το "Video Killed The Radio Star" των The Buggles.

Έξι χρόνια αργότερα, το 1987, αρχίζει τη μετάδοση του στην Ευρώπη με εκπομπές όπως το MTV Unplugged να γίνονται θεσμοί, διαμορφώνοντας το καλλιτεχνικό τοπίο, αλλά και την ανάπτυξη της μουσικής.

Από το 2010 και ύστερα, η πορεία ήταν αντίστροφη με την εμφάνιση των social αλλά και των εναλλακτικών επιλογών. Το κοινό έχει στραφεί σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok και το Spotify για να ακούσει μουσική ή να παρακολουθήσει βίντεο, μειώνοντας τη ζήτηση και την τηλεθέαση για την παραδοσιακή τηλεοπτική μουσική.

Το 2023, το MTV έκλεισε το τμήμα μουσικών ειδήσεων και την ιστοσελίδα του, MTV News . Το παρακλάδι του, MTVU, που είχε ως επίκεντρο τις πανεπιστημιουπόλεις, σταμάτησε να εκπέμπει στα πανεπιστήμια το 2018 και προς το παρόν εκπέμπει μόνο ως ψηφιακό καλωδιακό κανάλι.

Το εμπορικό σήμα του MTV θα συνεχίσει να υφίσταται μέσω ψηφιακών πλατφορμών και χαρακτηριστικών εκδηλώσεων όπως τα VMAs και τα EMAs. Ωστόσο, την τελευταία ημέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση όπως την γνώρισαν οι γενιές θα πάψει να υπάρχει.

