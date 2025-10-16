ΣΚΑΪ: Τι συμβαίνει τελικά με τον Κωνσταντίνο Ζούλα;

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας και η θέση του στον ΣΚΑΪ απασχολούν…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι χαμηλές πτήσεις αρκετών προγραμμάτων στους πίνακες τηλεθέασης και κάποιες «ασυνέχειες» προκάλεσαν αναταράξεις στον ΣΚΑΪ, το προηγούμενο διάστημα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, με την πάγια τακτική που ακολουθεί και χωρίς να επιθυμεί τα όσα διαδραματίζονται στο κανάλι να γίνονται θέμα και είδηση, αποφάσισε να προχωρήσει την περασμένη εβδομάδα σε μία ανακοίνωση που αφορούσε στον Κωνσταντίνο Ζούλα.

«Ενόψει της ριζικής ψηφιακής του αναβάθμισης τόσο στον ενημερωτικό, όσο και στον ψυχαγωγικό του τομέα, ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας αναλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου τη θέση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης, διατηρώντας και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ Γενικός Διευθυντής του Ομίλου τοποθετείται ο κ. Βασίλης Κρητικός», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Λίγες ημέρες μετά, το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, σε συνάντηση που είχε ο κ. Αλαφούζος με στελέχη του καναλιού ξεκαθάρισε ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας θα έχει ενισχυμένο ρόλο στον τομέα της ενημέρωσης, που είναι και η βασική προτεραιότητα στην ταυτότητα του καναλιού. Μάλιστα, υπογραμμίστηκε ότι δεν τίθεται θέμα παύσης του ανώτατου στελέχους από τα καθήκοντά του. Παράλληλα, ο κ. Ζούλας ήδη κάνει επαφές και συσκέψεις για την βελτίωση της ιστοσελίδας skai.gr.

Στην ίδια συνάντηση αποσαφηνίστηκε ότι ο Βασίλης Κρητικός, ως νέος γενικός διευθυντής του Ομίλου, θα αναλάβει στο εξής την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας.

