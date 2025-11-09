Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Viral το βίντεο που τη δείχνει να σκοντάφτει ενώ χορεύει

Viral έγινε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ με το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια μαθήματος χορού. Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, σχολιάστηκε στο TikTok μετά το βίντεο που δημοσίευσε.

Η αντίδρασή της κέρδισε την προσοχή του κόσμου, με το βίντεο να φτάνει τις 1.000.000 προβολές μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι μαζί από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη.

Λίγο αφότου άρχισαν να βγαίνουν, η Ροντρίγκεζ και ο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, της Αλάνα. Όταν ανακοίνωσαν ότι η δεύτερη κόρη τους, είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 2022, μοιράστηκαν επίσης ότι ο δίδυμος αδελφός της είχε πεθάνει.