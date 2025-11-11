Τάμτα: Η κόρη της έγινε 30 ετών - Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Την πιο σημαντική ημέρα στη ζωή της γιορτάζει η Τάμτα, αφού σαν σήμερα έφερε στον κόσμο την κόρη της, Άννυ.

Η γνωστή τραγουδίστρια ευχήθηκε στην κόρη της που έκλεισε τα 30 με μία τρυφερή ανάρτηση από την περίοδο που έγινε μητέρα σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Σε συνέντευξή της στο «Στούντιο 4» η Τάμτα είχε μιλήσει για την απόφασή της να έρθουν με την κόρη της στην Ελλάδα: «Δεν ήρθα εδώ με σκοπό να γίνω τραγουδίστρια. Ήρθα σκεπτόμενη να κάτσω για ένα διάστημα εδώ με την μαμά μου και το παιδί μου, λίγο να χαλαρώσω. Μετά πήραν τα πράγματα τη ροή και έβλεπα ευκαιρίες», είχε εξομολογηθεί η τραγουδίστρια.

