Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο NOX ATHENS!

Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας επί σκηνής

Newsbomb

Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο NOX ATHENS!
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, ενώνουν τις φωνές, την ενέργεια και τη σκηνική τους παρουσία στο NOX ATHENS, εκεί όπου η μουσική, το συναίσθημα και η διασκέδαση γίνονται ένα!

Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δυο μεγάλοι καλλιτέχνες στη σκηνή με ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο σπουδαιότερος ερμηνευτής της γενιάς του, με τη διαχρονική του ερμηνεία και το μοναδικό του ρεπερτόριο που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι, συναντά τον Χρήστο Μάστορα, που βρίσκεται στην πιο ώριμη στιγμή της εξαιρετικής του πορείας με αμέτρητες επιτυχίες.

Δύναμη, συναίσθημα και ρυθμός συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι στη σκηνή του NOX ATHENS.

Με ερμηνείες μοναδικές, εναλλαγές και ανατρεπτικά ντουέτα αλλά και ένα stage show υψηλής αισθητικής, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, θα κάνουν τις αθηναϊκές νύχτες να απογειωθούν και τη διασκέδαση στο NOX ATHENS την απόλυτη εμπειρία.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, με την υπέροχη, λαϊκή φωνή της, σε μια ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος ερμηνεύει λαϊκές επιτυχίες.

Τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα συνοδεύει μια ολόφρεσκη, ανανεωμένη σημαντική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου.

Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λύρα.

Το NOX ATHENS έρχεται ανανεωμένο! Έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των πιστών θαμώνων του και όχι μόνο, το NOX ATHENS, κατέχει τη θέση του καλύτερου χώρου στη νυχτερινή Αθήνα. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκών προδιαγραφών χώρο με άρτια υποδομή που θα φιλοξενήσει μια κορυφαία παραγωγή η οποία εντυπωσιάζει χάρη στους εξαιρετικούς φωτισμούς και την υψηλή αισθητική της.

Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας

Από 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή,
η Αθήνα θα χτυπά στο ρυθμό του.

NOX ATHENS – εκεί όπου η διασκέδαση γίνεται τέχνη και η νύχτα αποκτά νόημα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΜΕΛΙΣΣΕΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΑΪΤΣΑΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ Pre Show: WEDDING SINGERS, ΦΕΙΔΙΑΣ, EMILY, ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ, KONIKOU

ART DIRECTION: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΡΕΤΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: AIMILIO BISTRI,
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ - ΑRT DIRECTOR’S ASSISTANT: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: AΛΕΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΙΟΥ  

STAGE ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΛΑΣΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΑΛΗΣ, ΟΝ ΑIR ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: ΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ / ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
NOX ATHENS: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 18-20, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210 3411000

Site: www.noxathens.com
Instagram: @noxathens
Facebook: noxathensgr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Vodafone Ελλάδας: Η Μαρίνα Καταροπούλου, νέα Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στη Διάσκεψη για το κλίμα - «Τα δάση μας δεν πωλούνται»

12:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις: «Μάχη» κορυφής στο ΣΕΦ - Η ώρα και το κανάλι

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπαν Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης για την ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δεκάδες μετανάστες «θεωρούνται νεκροί» έπειτα από ναυάγιο στα ανοιχτά της χώρας

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Μυστήριο με τις φωτογραφίες της με τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ - Τις έσβησε από τα social media

12:31WHAT THE FACT

Μελέτη: Η κρυφή «έβδομη αίσθηση» των ανθρώπων - Τι είναι η απομακρυσμένη αφή

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιατρά: Χειροπέδες σε τέσσερις εξαιτίας... GPS - Έκλεψαν ελαιόπανα αλλά ήταν «παγιδευμένα» με συσκευή εντοπισμού

12:13ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέτρος Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τι καθορίζει το μέλλον των υποδομών

12:11LIFESTYLE

Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο NOX ATHENS!

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη δηλώνει η Ρωσία - «Οι επαφές με Βρετανία δεν προχώρησαν»

12:04WHAT THE FACT

Αποδεικτικά στοιχεία: Αρχαίοι «κροκόδειλοι» σκαρφάλωναν στα δέντρα

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Μαζική ανάπτυξη του στρατού εν όψει της άφιξης του μεγαλύτερου αμερικανικού αεροπλανοφόρου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 15χρονος στο νοσοκομείο έπειτα από ξυλοδαρμό - Νεαροί τον έσυραν σε στενό και τον γρονθοκόπησαν

11:38ΚΥΠΡΟΣ

Ισχυρός σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Αναφορές για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

11:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το Βιετνάμ στην Ελλάδα για τα ακτινίδια: Το αγαπημένο φρούτο γίνεται εξαγώγιμο προϊόν στην Ασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

11:38ΚΥΠΡΟΣ

Ισχυρός σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Αναφορές για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιποθύμησε ο Όσκαρ κατά τη διάρκεια εργομετρικών - Σκέψεις για πρόωρο τέλος στην καριέρα του

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της Βασιλικής Μιλλούση - «Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;»

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

11:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Πράσινη «έκσταση» Σλούκα μετά το εξωπραγματικό ντεμπούτο του Φαρίντ - Φώναζε στα αποδυτήρια «Manimal»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιατρά: Χειροπέδες σε τέσσερις εξαιτίας... GPS - Έκλεψαν ελαιόπανα αλλά ήταν «παγιδευμένα» με συσκευή εντοπισμού

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ