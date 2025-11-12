Η Adele θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε ταινία του...Tom Ford

Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια Adele σχεδιάζει να κάνει το ντεμπούτο της στην... υποκριτική στην επόμενη ταινία του πρώην σχεδιαστή μόδας Tom Ford.

Η Adele θα εμφανιστεί στην ταινία «Cry to Heaven» μαζί με μεγάλα ονόματα της μεγάλης οθόνης, όπως οι Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany και ο ανερχόμενος αστέρας της σειράς «Adolescence», Owen Cooper.

Η ταινία θα είναι μια διασκευή του μυθιστορήματος της Anne Rice από το 1982, το οποίο διαδραματίζεται στον κόσμο των καστράτι του 18ου αιώνα, των ανδρών τραγουδιστών που ευνουχίζονταν για να διατηρήσουν τις υψηλές φωνές τους. Ο μεγιστάνας της μόδας θα σκηνοθετήσει, θα κάνει την παραγωγή και θα γράψει το σενάριο της ταινίας, αλλά οι λεπτομέρειες για τους ρόλους που θα υποδυθούν η Adele και οι άλλοι ηθοποιοί δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Η ιστορία της Αν Ράις εκτυλίσσεται στην Ιταλία στον 18ο αιώνα, και ακολουθεί δύο άνδρες, έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή της όπερας, των οποίων οι ζωές μπλέκονται απροσδόκητα.

Στο καστ θα συμμετέχουν επίσης οι Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Hunter Schafer και Thandiwe Newton, σύμφωνα με το BBC.

Η Adele, μία από τις πιο δημοφιλείς μουσικές σταρ της Βρετανίας, κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ πριν από τέσσερα χρόνια και έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τα φώτα της δημοσιότητας. «Σχεδιάζω να κάνω ένα μεγάλο διάλειμμα από την μουσική και θέλω να αφοσιωθώ σε άλλα δημιουργικά πράγματα για λίγο», είχε πει τότε.

Ο Ford, από την άλλη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας αλλά και ένας επιτυχημένος σκηνοθέτης δύο ταινιών: του «A Single Man» του 2009, και του «Nocturnal Animals», που του χάρισε δύο υποψηφιότητες για τα βραβεία Bafta, του 2016.

Ο 64χρονος Tom Ford πούλησε τον ομώνυμο οίκο μόδας του στην Estee Lauder για 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, πριν δηλώσει ότι θα «αποχαιρετήσει τη μόδα» και θα «αφιερώσει τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής του στη δημιουργία ταινιών».