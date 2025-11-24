Δημήτρης Σκουλός: «Δεν μου αρέσει να φτύνω όπου γλείφω, ούτε να γλείφω όπου φτύνω»

Για τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα και την στάση που έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, μίλησε σε συνέντευξή του στον Alpha ο Δημήτρης Σκουλός.

Ο γνωστός φωτογράφος αναφέρθηκε στους ανθρώπους που ανέχονται τις τοξικές συμπεριφορές για να μην χάσουν την εργασία τους, με τον ίδιο να τονίζει ότι πάντα έβαζε όρια και αυτή η επιλογή δεν του κόστισε ποτέ.

Πιο αναλυτικά, ο Δημήτρης Σκουλός είπε: «Τα τοξικά περιβάλλοντα υπάρχουν παντού και υπάρχουν άνθρωποι που για να μην ρίξουν το γάλα, τα δέχονται. Εγώ βάζω τα όριά μου. Δεν μου κόστισε. Το προτιμώ αυτό παρά να γλείφω όπου φτύνω, και να φτύνω όπου γλείφω. Αυτά τα αφήνω για άλλους. Υπάρχουν κάποιοι που όταν είναι σε ένα πρότζεκτ γλείφουν και όταν φεύγουν από αυτό φτύνουν και να το κατηγορούν μέχρι να τους ξαναπάρουν σε αυτό το πρότζεκτ».

