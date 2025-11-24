Ντόναλντ Γκλόβερ: Yπέστη εγκεφαλικό στη διάρκεια της περιοδείας του
Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραδέχτηκε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία του
Ο Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ Ντόναλντ Γκλόβερ – γνωστός και ως Childish Gambino – αποκάλυψε επί σκηνής ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πέρυσι, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας του.
Ο 42χρονος καλλιτέχνης, μιλώντας στο φεστιβάλ Camp Flog Gnaw στο Λος Άντζελες, εξήγησε ότι ένιωσε έντονο πόνο στο κεφάλι καθώς και παρατήρησε προβλήματα στην όρασή του κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λουιζιάνα. «Όταν φτάσαμε στο Χιούστον, ο γιατρός μου είπε: “Έπαθες εγκεφαλικό”», ανέφερε.
Καθώς μοιραζόταν την εμπειρία με το κοινό, σε μια ήσυχη μουσική υπόκρουση – όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα - είπε: «Όπως λέει και η σύζυγός μου – και το λατρεύω αυτό – αν αυτή είναι η γεύση της ζωής, τότε μόλις τελειώσει θέλω κι άλλη μια μπουκιά».
Αστειεύτηκε λέγοντας ότι «αντέγραψε» τον Jamie Foxx, o οποίος είχε επίσης υποστεί εγκεφαλικό το 2023 με παρόμοια αρχικά συμπτώματα.
Η περιοδεία «New World», που είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2024, αναβλήθηκε αρχικά για λόγους υγείας και έναν μήνα αργότερα ακυρώθηκε οριστικά. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι ένιωσε πως «απογοητεύει» τους θαυμαστές του, όμως οι γιατροί δεν του επέτρεπαν να επιστρέψει σε ζωντανές εμφανίσεις, καθώς εντόπισαν τρύπα στην καρδιά του – κάτι που τον οδήγησε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις.