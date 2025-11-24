Ντόναλντ Γκλόβερ: Yπέστη εγκεφαλικό στη διάρκεια της περιοδείας του

Ο Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ Ντόναλντ Γκλόβερ – γνωστός και ως Childish Gambino – αποκάλυψε επί σκηνής ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πέρυσι, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας του.

Ο 42χρονος καλλιτέχνης, μιλώντας στο φεστιβάλ Camp Flog Gnaw στο Λος Άντζελες, εξήγησε ότι ένιωσε έντονο πόνο στο κεφάλι καθώς και παρατήρησε προβλήματα στην όρασή του κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λουιζιάνα. «Όταν φτάσαμε στο Χιούστον, ο γιατρός μου είπε: “Έπαθες εγκεφαλικό”», ανέφερε.

Donald Glover says the reason why he canceled his 2024 tour was because he had a stroke, and doctors in Houston found a hole in his heart “If this life isn’t the perfect one; it’s the prototype,” Gambino said while performing. #campfloggnaw #childishgambino pic.twitter.com/Ft9tMp6mmx — Michael Blackshire (@Blackshireflick) November 23, 2025

Καθώς μοιραζόταν την εμπειρία με το κοινό, σε μια ήσυχη μουσική υπόκρουση – όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα - είπε: «Όπως λέει και η σύζυγός μου – και το λατρεύω αυτό – αν αυτή είναι η γεύση της ζωής, τότε μόλις τελειώσει θέλω κι άλλη μια μπουκιά».

Donald Glover quietly drops the news he suffered a stroke and multiple surgeries last yearhttps://t.co/qZMaHpTGmM pic.twitter.com/Dn904XnuTo — Happy Mag (@HappyMagTV) November 23, 2025

Αστειεύτηκε λέγοντας ότι «αντέγραψε» τον Jamie Foxx, o οποίος είχε επίσης υποστεί εγκεφαλικό το 2023 με παρόμοια αρχικά συμπτώματα.

Jamie Foxx & his daughters getting emotional talking about his stroke: “when I saw that in memoriam I was like man that could’ve been me.” ? #BETAwards pic.twitter.com/naC4FHfcXY — The Latifah (@TheLatifah) June 10, 2025

Η περιοδεία «New World», που είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2024, αναβλήθηκε αρχικά για λόγους υγείας και έναν μήνα αργότερα ακυρώθηκε οριστικά. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι ένιωσε πως «απογοητεύει» τους θαυμαστές του, όμως οι γιατροί δεν του επέτρεπαν να επιστρέψει σε ζωντανές εμφανίσεις, καθώς εντόπισαν τρύπα στην καρδιά του – κάτι που τον οδήγησε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις.

Διαβάστε επίσης