Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πέθανε η μητέρα μου σκέφτηκα να πέσω από το μπαλκόνι»

Για την σκοτεινή περίοδο της κατάθλιψης και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν έχασε την αγαπημένη του μητέρα, μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξή του στο Open.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η αφετηρία της ψυχολογικής κατάπτωσης ήταν η απώλεια της μητέρας του: «Πέρασα κόλαση δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

«Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη Φάρμα για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι έφτασε να σκέφτεται ακόμη και τον θάνατο. «Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα "είσαι δειλός; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου;"», ανέφερε. Όπως είπε, καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψή του έπαιξε η συνάντησή του με έναν πνευματικό, στον οποίο μίλησε ανοιχτά για όλα όσα τον βασάνιζαν.

«Έλεγα στους σκηνοθέτες "κόψε με", ούτε μία σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω. Πήγαινα, με έβλεπαν και έλεγαν "ο Τζώρτζογλου είναι αυτός;"», κατέληξε ο Στράτος Τζώρτζογλου, περιγράφοντας πόσο τον επηρέασε αυτή η κατάσταση στην εργασία του.

