Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πέθανε η μητέρα μου σκέφτηκα να πέσω από το μπαλκόνι»

Η εξομολόγηση του ηθοποιού για τη μάχη με την κατάθλιψη

Newsbomb

Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πέθανε η μητέρα μου σκέφτηκα να πέσω από το μπαλκόνι»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την σκοτεινή περίοδο της κατάθλιψης και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν έχασε την αγαπημένη του μητέρα, μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξή του στο Open.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η αφετηρία της ψυχολογικής κατάπτωσης ήταν η απώλεια της μητέρας του: «Πέρασα κόλαση δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

«Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη Φάρμα για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική ενέργεια με προσευχή κι ενθουσιασμό», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι έφτασε να σκέφτεται ακόμη και τον θάνατο. «Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα "είσαι δειλός; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου;"», ανέφερε. Όπως είπε, καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψή του έπαιξε η συνάντησή του με έναν πνευματικό, στον οποίο μίλησε ανοιχτά για όλα όσα τον βασάνιζαν.

«Έλεγα στους σκηνοθέτες "κόψε με", ούτε μία σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω. Πήγαινα, με έβλεπαν και έλεγαν "ο Τζώρτζογλου είναι αυτός;"», κατέληξε ο Στράτος Τζώρτζογλου, περιγράφοντας πόσο τον επηρέασε αυτή η κατάσταση στην εργασία του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών: Η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία χρειάζεται βελτίωση»

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία ADEL: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενισχυτική διδασκαλία: Ξεκινά η εφαρμογή σε 6 μαθήματα Γυμνασίου και 7 ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπήκε στη μαύρη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις των ΗΠΑ - Ο Μαδούρο, ο Τσάβες και...«Το Κοτόπουλο»

10:50WHAT THE FACT

Πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο ή όχι; Το κοινό λάθος που κάνουμε όλοι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τίτλοι τέλους για το Ford Focus: Η σιωπηλή αυλαία ενός ευρωπαϊκού μύθου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ. Τώρα. Ξεκινά η φροντίδα για κάθε σας διαδρομή

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η ανάπτυξη στην Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξαντλήθηκε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Τα 33.000 αντίτυπα έγιναν «καπνός» σε λίγες ώρες

10:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί στους εργαζόμενους

10:25LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πέθανε η μητέρα μου σκέφτηκα να πέσω από το μπαλκόνι»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της και όχι άγνωστοι ληστές

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηφαίστειο στην Αιθιοπία εξερράγη για πρώτη φορά μετά από 10.000 χρόνια - Εκτόξευσε τέφρα σε όλες τις ηπείρους

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Τρομακτική μαρτυρία για τον «δράκο» - «Με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

09:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και Champions League

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία ADEL: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της και όχι άγνωστοι ληστές

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την απάτη wangiri: Τι πρέπει να κάνετε αν σας παίρνουν τηλέφωνο από την Πολωνία

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξαντλήθηκε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Τα 33.000 αντίτυπα έγιναν «καπνός» σε λίγες ώρες

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άκου Κυριάκο!»: Η αφήγηση Τσίπρα για την αυστηρή συζήτηση με Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ