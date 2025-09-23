Μαρία Γεωργιάδου: Η εξομολόγηση για την σχέση της με τον Στράτο Τζώρτζογλου

Για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη διαχείριση της προβολής της σχέσης τους μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ η Μαρία Γεωργιάδου.

«Εκείνη την ώρα δεν μετράει, βρίσκεις άλλες γέφυρες, εφόσον είσαι ερωτευμένος. Με τον Στράτο ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής προφανώς για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί κι αυτά τα σημεία επαφής ήταν αρκετά για ένα διάστημα, το οποίο δεν ήταν και μικρό. Με τον Στράτο ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο. Αλληλοσυμπληρωνόμασταν σε πολλά πράγματα. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, δεν έχουμε κακή σχέση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξαναπαντρευτεί, ήταν επιλογή μου αυτό να περάσω όμορφα χωρίς δεύτερο γάμο. Δεν έχω ανάγκη να κάνω έναν δεύτερο γάμο», είπε αρχικά η Μαρία Γεωργιάδου.

«Καμιά φορά προβάλλονται και πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό δεν το επιλέγαμε τότε, δεν ήταν στο χέρι μας. Από ένα σημείο κι έπειτα παραιτήθηκα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν, αλλά έκλεινα τα μάτια, απλώς φρόντιζα να μην τα μαθαίνει το παιδί και μέχρι εκεί. Δε με ενδιέφερε κάτι που ήταν κακόβουλο ή ήταν ψέμα», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Οι δύο ηθοποιοί ήταν ζευγάρι για 14 χρόνια και έχουν μαζί ένα γιο, τον Αλκιβιάδη.

