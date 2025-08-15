Στράτος Τζώρτζογλου: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» - Ανανέωσε τους όρκους αγάπης με τη Σοφία Μαριόλα

«Ανανέωση όρκων γάμου σήμερα, ανήμερα της Παναγίας, στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Εκεί χορέψαμε τον χορό του Ζορμπά», έγραψε ο Στράτος Τζώρτζογλου

Σε μια ερωτική εξομολόγηση για το άλλο του μισό, την σύζυγό του, προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στα social media το βράδυ της Πέμπτης.

«Ανανέωση όρκων γάμου σήμερα, ανήμερα της Παναγίας, στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Εκεί χορέψαμε τον χορό του Ζορμπά. Δεσμευμένοι για πάντα με την ελευθερία που φέρνει μόνο η αγάπη».

«Σάββατο 8 Ιουνίου. Σαν να μην πέρασε 1 μέρα από τότε που παντρεύτηκα την ψυχή μου, την αγάπη μου, τον έρωτα της ζωής μου, τη Σοφία μου» σημειώνει χαρακτηριστικά, με τρυφερότητα, ο Στράτος Τζώρτζογλου σ’ αυτή τη νέα διαδικτυακή ανάρτηση που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DNV-KgMITiD/

