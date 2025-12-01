Χριστίνα Κολέτσα: Καλωσόρισε τον Δεκέμβριο με μαγιό στην παραλία - Φωτογραφίες

Καλοκαιρινή διάθεση παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα φαίνεται πως έχει η Χριστίνα Κολέτσα, καθώς υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο φορώντας το μαγιό της και ποζάροντας στην παραλία.

Η τραγουδίστρια αγνοεί την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και προτιμά να περνά τον καιρό της στην παραλία όπως απέδειξε άλλωστε στη νέα της ανάρτηση στο Instagram που μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από την εξόρμηση της στη θάλασσα.

«Το μέρος που μου δίνει χαρά», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που ανάρτησε.

https://www.instagram.com/p/DRuDkjkjJkx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

