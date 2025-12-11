Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Κίμωνα Κουρή και το γιο τους να παίζουν πιάνο

Η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον σύντροφό της, Κίμωνα Κουρή

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ανέβασε μια πολύ γλυκιά φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο κρατώντας στην αγκαλιά του τον τριών μηνών γιό τους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε το εν λόγω τρυφερό στιγμιότυπο μέσω Instagram story την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Δείτε την ανάρτησή της:

https://www.instagram.com/p/DSF0yQ9jYqF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

