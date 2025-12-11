Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Κίμωνα Κουρή και το γιο τους να παίζουν πιάνο
Οι δυο τους έγιναν γονείς τον περασμένο Σεπτέμβριο
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ανέβασε μια πολύ γλυκιά φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο κρατώντας στην αγκαλιά του τον τριών μηνών γιό τους.
Η ηθοποιός μοιράστηκε το εν λόγω τρυφερό στιγμιότυπο μέσω Instagram story την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Δείτε την ανάρτησή της:
