Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Πατέρας ο Κίμων Κουρής

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι

Newsbomb

Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Πατέρας ο Κίμων Κουρής
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γοανείς για πρώτη φορά έγιναν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής.

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας τα πατουσάκια του μωρού της.

Η ανάρτηση της ηθοποιού

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.», έγραψε αρχικά η ηθοποιός.

«Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της!», πρόσθεσε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

«Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!», κατέληξε η ηθοποιός.

https://www.instagram.com/p/DOQYMMOjdMp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε πελάγη ευτυχίας η Όλγα Κεφαλογιάννη - Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια των παιδιών της

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου, όχι να γίνω αρεστός

13:31WHAT THE FACT

Πού πρέπει να φυλάσσετε τα αυγά σας για να παραμείνουν φρέσκα

13:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Οδυσσέας Ζώρας: Σε μία εβδομάδα, το Πανεπιστήμιο Keele έλαβε 100 πολύ σοβαρές ακαδημαϊκά αιτήσεις

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

13:05LIFESTYLE

Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Πατέρας ο Κίμων Κουρής

12:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρή απάντηση του Συνδέσμου προπονητών στον Ολυμπιακό: «Είχε ενημερωθεί μέσω του Λεπενιώτη»

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φενέρμπαχτσε: Ετοιμάζει… βόμβα με Ζιντάν! «Συμφώνησε για τον πάγκο»

12:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Την Πέμπτη το «πρώτο κουδούνι» για τους μαθητές - Τι αλλάζει στο σχολικό ωράριο

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας ο σέρφερ που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Άδωνις φωνάζει;» - Η ατάκα και τα γέλια στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Στρατηγική η συνεργασία με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI - Η Ελλάδα κόμβος καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό: 766 σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους - Αρνητικό ρεκόρ για τα «πρωτάκια»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνη - Επιχειρούν 52 πυροσβέστες και τέσσερα εναέρια

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Θα παραδώσουμε νέο ΕΣΥ - Το ευχαριστώ στους εργαζόμενους

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα διηγήματα του Newsbomb.gr: «Με θέα στην Κέα» - Διαβάστε το 1o μέρος «Αληθοφανείς δικαιολογίες»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ξεσπά ο κληρικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα - «Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή, δεν με απείλησαν με ροζ βίντεο»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζον Λακαντού, ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ξεσπά ο κληρικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα - «Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή, δεν με απείλησαν με ροζ βίντεο»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

11:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: «Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές - Τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

12:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρή απάντηση του Συνδέσμου προπονητών στον Ολυμπιακό: «Είχε ενημερωθεί μέσω του Λεπενιώτη»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Ραυτόπουλος (1900-1918): Ο άγνωστος, μικρός ήρωας, των Βαλκανικών Πολέμων

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

13:31WHAT THE FACT

Πού πρέπει να φυλάσσετε τα αυγά σας για να παραμείνουν φρέσκα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό: 766 σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους - Αρνητικό ρεκόρ για τα «πρωτάκια»

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πώς «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ - Η επίθεση στον Μητσοτάκη, οι προτάσεις και το άνοιγμα σε Ρωσία, Κίνα, Ινδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ