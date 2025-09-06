Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Πατέρας ο Κίμων Κουρής

Γοανείς για πρώτη φορά έγιναν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής.

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας τα πατουσάκια του μωρού της.

Η ανάρτηση της ηθοποιού

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.», έγραψε αρχικά η ηθοποιός.

«Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της!», πρόσθεσε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

«Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!», κατέληξε η ηθοποιός.

https://www.instagram.com/p/DOQYMMOjdMp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

