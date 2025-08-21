Γέννησε η δημοσιογράφος Μάνια Αλιβιζάτου - Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Μητέρα έγινε η Μάνια Αλιβιζάτου. Η δημοσιογράφος είχε μοιραστεί μέσα από τα social media στιγμές της εγκυμοσύνης της, μετρώντας αντίστροφα για τον ερχομό της κόρης της.

«Στη ζωή μου έχω αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες, απαιτητικές και επικίνδυνες αποστολές… Έχω βρεθεί σε φωτιές, σεισμούς, πλημμύρες… Όμως τώρα η ζωή μου φέρνει την πιο όμορφη και απρόβλεπτη αποστολή… Αυτή της ΜΑΜΑΣ. Γιατί αυτή η κοιλιά φέτος δεν έγινε μόνο από το φαγητό», είχε γράψει η Μάνια Αλιβιζάτου, δημοσιεύοντας φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ανακοίνωσε μέσω social media τα ευχάριστα νέα με την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της, όπου φαίνεται το χεράκι του μωρού.