Δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου

Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε δημόσια τον αδερφό του, εκφράζοντας μέσα από λόγια γεμάτα συναίσθημα και μνήμες, την αγάπη που τους συνέδεε

Δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
O Κούλλης Νικολάου, έχασε τον αδερφό του Νίκο. Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός αποχαιρέτησε δημόσια τον αδερφό του, εκφράζοντας μέσα από λόγια γεμάτα συναίσθημα και μνήμες, την αγάπη που τους συνέδεε.

«Νίκο μου αδερφέ μου από μια χαραμάδα της μνήμης κοιτάζω πίσω στα χρόνια εκείνα, στο σπίτι μας στη Λάγια. Μωρό εγώ, έφηβος εσύ, ο μεγάλος απ’ τ’ αδέρφια. Σε βλέπω ζωντανό να φέρνεις με τον Βόξολ την Κοστάντια σου. Φορούσατε το ίδιο κρεμ τζιν, σαν να είχατε συνεννοηθεί με τον χρόνο.

Σε βλέπω, αδερφέ, κάθε Σάββατο να μας παίρνεις για να δουλέψουμε στην οικοδομή, να μας μαθαίνεις τη ζωή με τα χέρια, χωρίς λόγια πολλά. Κι ύστερα, στη Λακατάμεια πια, σε βλέπω στη βεράντα, με την κόρη σου τη Μαρία, από τα πρώτα εγγόνια του πατέρα μας, και αργότερα με τη Γιώτα μας. Σε βλέπω ζωντανό, αδερφέ, με την περηφάνια που σε χαρακτήριζε και τη σιωπηλή δύναμη που δεν ζητούσε αναγνώριση.

Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά, για να φύγεις πρώτος από τα δέκα αδέρφια. Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό. Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες, γιατί έτσι είναι η ζωή: σύντομη, απρόβλεπτη, αδυσώπητα αληθινή. Στον Παράδεισο, αδερφέ, εκεί να βρεις τη μανούλα σου και να βρεις και τον πατέρα μας. Και μαζί να κοιτάτε πάντα κάτω, να μας φυλάτε. Δώσ’ τους ένα χάδι κι από μένα. Στο καλό, αδερφέ μου Νίκο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κούλλης Νικολάου.

