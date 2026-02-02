OPEN: Σημαντική άνοδος σε όλες τις ενημερωτικές ζώνες τον Ιανουάριο 2026

Το τηλεοπτικό κοινό συνεχίζει να στηρίζει την αδέσμευτη, αντικειμενική και αποκαλυπτική ενημέρωση του OPEN, με όλες τις ενημερωτικές ζώνες του σταθμού να καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση τον Ιανουάριο του 2026.

Το κανάλι, που καθημερινά μεταδίδει δωδεκάωρο πρόγραμμα ενημέρωσης και φιλοξενεί πρόσωπα της δημόσιας ζωής, παρουσίασε εντυπωσιακή ενίσχυση των ποσοστών τηλεθέασης σε όλες τις εκπομπές.

Ισχυρή άνοδος σε όλες τις καθημερινές ζώνες

Η πρωινή εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά ανέβηκε στο 13,8%, από 10,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η νέα ενημερωτική εκπομπή “10 Παντού” με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου πραγματοποίησε ισχυρό άλμα, φτάνοντας το 12,5%, έναντι 10,7% τον Δεκέμβριο.

Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Δρούγκα συνέχισε ανοδικά, αγγίζοντας το 10,9%, έναντι 6,6% πέρσι.

Η απογευματινή εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες” με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου σημείωσε αύξηση στο 9,1%, από 7,5% τον Δεκέμβριο.

Ενίσχυση και στα κεντρικά δελτία

Το καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου ανέβηκε στο 9,5%, από 7,8% πέρυσι.

Αντίστοιχα, το κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα έφτασε το 9,1%.

Ανοδικά και οι θεματικές εκπομπές

Η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου “Τώρα Μαζί” με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου σημείωσε άνοδο στο 12,7%, έναντι 10,6% τον Ιανουάριο του 2025.

Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων “Status Quo” με τις Μαρία Καρχιλάκη, Έφη Κουτσοκώστα, Μαρία Ζαχαράκη, Σάρα Τσέλα, τους Αργύρη Ντινόπουλο, Θανάση Αυγερινό, Παντελή Βαλασόπουλο, Μαρία Κονταξή και Κωνσταντίνο Μακρή, ανέβηκε στο 7,3%, από 5,1% πέρυσι.

Η δις εβδομαδιαία οικονομική εκπομπή “Limit Up” με τον Γιάννη Φώσκολο και τον Αντώνη Κρητικό σημείωσε άνοδο στο 6,2%, από 3,6% τον Ιανουάριο του 2025.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι το OPEN ενισχύει συνεχώς τη θέση του στην ενημερωτική τηλεόραση, με το κοινό να επιλέγει το κανάλι για την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της ενημέρωσης που προσφέρει.