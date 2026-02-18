Ξέσπασε ο Παναγιώτης Στάθης: Έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου – Εύχομαι να μη βρεθούν στη θέση μου

Στα κακόβουλα σχόλια θέλησε να απαντήσει ο Παναγιώτης Στάθης από τον «αέρα» του «Καλημέρα Ελλάδα» 

Ξέσπασε ο Παναγιώτης Στάθης: Έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου – Εύχομαι να μη βρεθούν στη θέση μου
Το πρωί της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου φανερά συγκινησιακά φορτισμένος ο Παναγιώτης Στάθης αναφέρθηκε στην απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους συνεργάτες, στον τηλεοπτικό σταθμό και στον κόσμο που τους στήριξε, ενώ στη συνέχεια μίλησε και για τα σχόλια που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν θέλω να πω κάτι προσωπικό, συγγνώμη θα καταχραστώ 30 δευτερόλεπτα από τον χρόνο της εκπομπής. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τον σταθμό και την ομάδα και για τη συμπαράσταση και την αγάπη που δείχνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αμέτρητα μηνύματα πραγματικά ζητώ συγγνώμη δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση για τον χαμό της μητέρας μου».

Στη συνέχεια, όμως, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για ορισμένες αναρτήσεις που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε δημόσια το πένθος του:

«Επειδή νιώθω ότι κάποιοι, ελάχιστοι, και εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τη μειοψηφία ούτε με τα social media με ενδιαφέρει, ξέρω πόσο οχετός και τοξικότητα κυκλοφορεί εκεί μέσα, απλά επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, το μόνο που θέλω να τους πω είναι ότι πρώτον, είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζουν».

Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στη φύση του πένθους, τονίζοντας πως πρόκειται για μια βαθιά προσωπική διαδικασία:

«Το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος για τον καθέναν. Πάρα πολύ μοναχικός».

Παράλληλα, εξήγησε πως υπάρχουν πρακτικοί και αντικειμενικοί λόγοι που δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, αναφέροντας ενδεικτικά τις δυσκολίες μετακίνησης προς τα Κύθηρα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

Κλείνοντας, έστειλε ένα λιτό αλλά φορτισμένο μήνυμα προς όσους τον έκριναν:

«Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, σ’ αυτούς εκεί έξω, τους πολύ λίγους, ελάχιστους η αλήθεια είναι, ότι εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου. Κανείς τους στη θέση μου. Πραγματικά το εύχομαι».

