Μυριέλλα Κουρεντή: Δημόσια εξομολόγηση για την πίστη της - «Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου»

Την πίστη της στον Θεό μοιράστηκε δημόσια η Μυριέλλα Κουρεντή μέσα από αναρτήσεις της στα social media, αποκαλύπτοντας τη βαθιά προσωπική αλλαγή που βιώνει.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται χαμογελαστή και γαλήνια, συνοδεύοντας αυτές με λόγια που αποτυπώνουν τη νέα της στάση ζωής. Σε μία από τις αναρτήσεις της αναφέρει χαρακτηριστικά πως «δεν είναι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, αλλά παιδί του Θεού».

Στιγμιότυπο από την δημοσίευση στο TikTok

Όπως εξομολογείται, στο παρελθόν αναζητούσε την αποδοχή και την επιβεβαίωση μέσα από τους άλλους, ωστόσο αυτό άλλαξε: «Μεγάλωσα ζώντας για το χειροκρότημα των άλλων, όμως όταν ο Ιησούς αποκαλύφθηκε σε μένα, έσπασε τις αλυσίδες αυτής της ανάγκης και μου έδωσε ειρήνη», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Στη δημοσίευση στο TikTok, κάνει λόγο για το «χαμόγελο που μου έχει χαρίσει», αποδίδοντάς το στην πίστη της, ενώ μοιράζεται και στιγμές που σχετίζονται με την πνευματική της πορεία, όπως την ημέρα που – όπως σημειώνει – ξεκίνησε να ακολουθεί πιο συνειδητά την Ορθοδοξία, αλλά και εικόνες αγίων που, όπως λέει, της έχουν δώσει ελπίδα.

Το τραγούδι που έγραψε για τον Ιησού

Η Μυριέλλα Κουρεντή είχε αναρτήσει στο παρελθόν βίντεο, στο οποίο κατέγραφε τη διαδικασία ηχογράφησης ενός τραγουδιού που έγραψε η ίδια και είναι αφιερωμένο στον Ιησού.

Το συγκεκριμένο βίντεο, που χρονολογείται από το 2024, δείχνει πως η πίστη της δεν είναι κάτι πρόσφατο, αλλά αποτελεί μια σταθερή και έντονη παρουσία στη ζωή της τα τελευταία χρόνια.

