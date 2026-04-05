Μελίσα Γκίλμπερτ:Υπερασπίζεται τον σύζυγό της:«Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έβλαπτε ένα παιδί»

Αντιμέτωπος με νέες σοβαρές κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων ο Τίμοθι Μπάσφιλντ - Τι υποστηρίζει η ηθοποιός

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μελίσα Γκίλμπερτ και Τίμοθι Μπάσφιλντ σε παλιότερη κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Δημόσια τον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάσφιλντ υπερασπίστηκε η Μελίσα Γκίλμπερτ-γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» - τονίζοντας πως «είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έβλαπτε ένα παιδί», την ώρα που εκείνος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Την ίδια περίοδο, η ηθοποιός φαίνεται να έχει αποσυρθεί από τα social media, καθώς ο λογαριασμός της στο Instagram δεν είναι πλέον διαθέσιμος. Όσοι επιχείρησαν να τον επισκεφθούν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μήνυμα ότι «το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο».

Timothy Busfield, Melissa Gilbert

Ο ηθοποιός Timothy Busfield παίρνει συνέντευξη από τη σύζυγό του Melissa Gilbert, ενώ τους βιντεοσκοπεί ένας κάμεραμαν των Detroit Tigers πριν από την έναρξη ενός αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Tigers και των Cleveland Indians, - 2013, στο Ντιτρόιτ

AP

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 68χρονου ηθοποιού από το αστυνομικό τμήμα της Αλμπουκέρκης, με τις Αρχές να τον κατηγορούν για παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανηλίκους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

«Η ζωή μας όπως την ξέραμε έχει τελειώσει»

Η Γκίλμπερτ περιέγραψε τις επιπτώσεις που έχουν οι κατηγορίες στη ζωή τους:
«Αυτή ήταν η πιο τραυματική εμπειρία της ζωής μας, η ζωή μας όπως την ξέραμε έχει τελειώσει. Θρηνούμε αυτό που είχαμε. Όλα τα σχέδιά μας, όλα τα όνειρά μας… για τον Τιμ, όλα τελείωσαν».

Όπως είπε, ακόμη και σε περίπτωση αθώωσης, η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη:
«Έχει καταστραφεί και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ακόμα κι αν αθωωθεί, θα είναι πάντα αυτός ο τύπος».

Οι κατηγορίες

Οι δηλώσεις της έρχονται περίπου δύο μήνες μετά την απαγγελία κατηγοριών από μεγάλο δικαστικό σώμα στο Αλμπουκέρκι, όπου ο Τίμοθι Μπάσφιλντ κατηγορείται για τέσσερις πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, οι πράξεις φέρονται να έγιναν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024, στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady», όπου εργαζόταν ως σκηνοθέτης και ηθοποιός.

Τίμοθι Μπάσφιλντ

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ σε δικαστική αίθουσα, μετά τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι άγγιξε ανάρμοστα ένα αγόρι επανειλημμένα, όταν το παιδί ήταν 7 και 8 ετών, ενώ και ο δίδυμος αδελφός του φέρεται να έχει καταθέσει αντίστοιχη εμπειρία.

Δηλώνει αθώος

Ο 68χρονος ηθοποιός έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες, και τις απορρίπτει ως «ψευδείς». Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μέσω του TMZ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κατασκευασμένες κατηγορίες.

Η δίκη του έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τον Μάιο του 2027, ενώ του έχει επιτραπεί να παραμείνει ελεύθερος μέχρι τότε,από τις Αρχές του Νέου Μεξικού.

Προηγούμενες καταγγελίες

Παρά τη δήλωση αθωότητας, οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανό μοτίβο συμπεριφοράς, επικαλούμενες παλαιότερες υποθέσεις:

  • Καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε 16χρονη σε θέατρο του Σακραμέντο, υπόθεση που έκλεισε με εξωδικαστική διευθέτηση και παρακολούθηση θεραπείας
  • Το 1994, 17χρονη βοηθητική ηθοποιός στην ταινία «Little Big League» κατήγγειλε κακοποίηση, με τον ίδιο να μιλά για εκβιασμό και να προχωρά σε ιδιωτική διευθέτηση, καταβάλλοντας δικαστικά έξοδα
  • Το 2012, 28χρονη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι τη χάιδεψε σε κινηματογράφο στο Λος Άντζελες, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι υπήρξε συναίνεση

«Ήρθε η ώρα να μιλήσω»

Η Μελίσα Γκίλμπερτ εξήγησε γιατί αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά μετά τις σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του συζύγου της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθε η ώρα».

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής είχε επιλέξει να μην μιλήσει, ακολουθώντας συστάσεις να αποφύγει δημόσιες τοποθετήσεις όσο οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ παραμένουν σε εξέλιξη.

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της, θεώρησε πως πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή να εκφραστεί δημόσια.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ