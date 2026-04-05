Μελίσα Γκίλμπερτ:Υπερασπίζεται τον σύζυγό της:«Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έβλαπτε ένα παιδί»

Μελίσα Γκίλμπερτ και Τίμοθι Μπάσφιλντ σε παλιότερη κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Δημόσια τον σύζυγό της, Τίμοθι Μπάσφιλντ υπερασπίστηκε η Μελίσα Γκίλμπερτ-γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» - τονίζοντας πως «είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έβλαπτε ένα παιδί», την ώρα που εκείνος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Την ίδια περίοδο, η ηθοποιός φαίνεται να έχει αποσυρθεί από τα social media, καθώς ο λογαριασμός της στο Instagram δεν είναι πλέον διαθέσιμος. Όσοι επιχείρησαν να τον επισκεφθούν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μήνυμα ότι «το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο».

Ο ηθοποιός Timothy Busfield παίρνει συνέντευξη από τη σύζυγό του Melissa Gilbert, ενώ τους βιντεοσκοπεί ένας κάμεραμαν των Detroit Tigers πριν από την έναρξη ενός αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Tigers και των Cleveland Indians, - 2013, στο Ντιτρόιτ AP

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 68χρονου ηθοποιού από το αστυνομικό τμήμα της Αλμπουκέρκης, με τις Αρχές να τον κατηγορούν για παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανηλίκους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

«Η ζωή μας όπως την ξέραμε έχει τελειώσει»

Η Γκίλμπερτ περιέγραψε τις επιπτώσεις που έχουν οι κατηγορίες στη ζωή τους:

«Αυτή ήταν η πιο τραυματική εμπειρία της ζωής μας, η ζωή μας όπως την ξέραμε έχει τελειώσει. Θρηνούμε αυτό που είχαμε. Όλα τα σχέδιά μας, όλα τα όνειρά μας… για τον Τιμ, όλα τελείωσαν».

Όπως είπε, ακόμη και σε περίπτωση αθώωσης, η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη:

«Έχει καταστραφεί και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ακόμα κι αν αθωωθεί, θα είναι πάντα αυτός ο τύπος».

Οι κατηγορίες

Οι δηλώσεις της έρχονται περίπου δύο μήνες μετά την απαγγελία κατηγοριών από μεγάλο δικαστικό σώμα στο Αλμπουκέρκι, όπου ο Τίμοθι Μπάσφιλντ κατηγορείται για τέσσερις πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, οι πράξεις φέρονται να έγιναν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024, στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady», όπου εργαζόταν ως σκηνοθέτης και ηθοποιός.

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ σε δικαστική αίθουσα, μετά τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι άγγιξε ανάρμοστα ένα αγόρι επανειλημμένα, όταν το παιδί ήταν 7 και 8 ετών, ενώ και ο δίδυμος αδελφός του φέρεται να έχει καταθέσει αντίστοιχη εμπειρία.

Δηλώνει αθώος

Ο 68χρονος ηθοποιός έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες, και τις απορρίπτει ως «ψευδείς». Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μέσω του TMZ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κατασκευασμένες κατηγορίες.

Η δίκη του έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τον Μάιο του 2027, ενώ του έχει επιτραπεί να παραμείνει ελεύθερος μέχρι τότε,από τις Αρχές του Νέου Μεξικού.

Προηγούμενες καταγγελίες

Παρά τη δήλωση αθωότητας, οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανό μοτίβο συμπεριφοράς, επικαλούμενες παλαιότερες υποθέσεις:

Καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε 16χρονη σε θέατρο του Σακραμέντο , υπόθεση που έκλεισε με εξωδικαστική διευθέτηση και παρακολούθηση θεραπείας

, υπόθεση που έκλεισε με και παρακολούθηση θεραπείας Το 1994, 17χρονη βοηθητική ηθοποιός στην ταινία «Little Big League» κατήγγειλε κακοποίηση, με τον ίδιο να μιλά για εκβιασμό και να προχωρά σε ιδιωτική διευθέτηση, καταβάλλοντας δικαστικά έξοδα

βοηθητική ηθοποιός στην ταινία κατήγγειλε κακοποίηση, με τον ίδιο να μιλά για εκβιασμό και να προχωρά σε ιδιωτική διευθέτηση, Το 2012, 28χρονη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι τη χάιδεψε σε κινηματογράφο στο Λος Άντζελες, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι υπήρξε συναίνεση

«Ήρθε η ώρα να μιλήσω»

Η Μελίσα Γκίλμπερτ εξήγησε γιατί αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά μετά τις σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του συζύγου της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθε η ώρα».

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής είχε επιλέξει να μην μιλήσει, ακολουθώντας συστάσεις να αποφύγει δημόσιες τοποθετήσεις όσο οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ παραμένουν σε εξέλιξη.

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της, θεώρησε πως πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή να εκφραστεί δημόσια.

