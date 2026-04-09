Το CNN «πέθανε» τον Μάικλ Τζ. Φοξ: «Πώς θα αντιδρούσες αν άνοιγες την TV κι έβλεπες ότι πέθανες;»

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ, χαίρει άκρας υγείας, εξ όσων... γνωρίζει κι ο ίδιος, όμως το CNN είχε διαφορετική «πληροφόρηση» και τον «πέθανε»! Ο ηθοποιός μίλησε για τη «γκάφα» του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου, το οποίο απολογήθηκε και κατέβασε το επίμαχο βίντεο.

Ο αγαπητός ηθοποιός διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του στο Threads ότι το είδωλο της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον», είναι ζωντανό, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε όταν το CNN ανάρτησε υλικό στις πλατφόρμες περιεχομένου του με τίτλο «Θυμούμενοι τη ζωή του ηθοποιού Michael J. Fox».

«Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN αναφέρει τον θάνατό σου;» ρώτησε ο Fox τους ακολούθους του. «Α) Μεταβαίνετε στο MNSBC ή όπως αλλιώς αυτοαποκαλούνται αυτές τις μέρες, (Β) Ρίχνετε καυτό νερό στο χέρι σας για να διαπιστώσετε αν σας πονάει, (Γ) Καλείτε τη γυναίκα σας, ελπίζω να ανησυχεί αλλά να είναι καθησυχαστική, (Δ) Χαλαρώνετε, το κάνουν αυτό μία φορά το χρόνο, (Ε) Αναρωτιέστε τι στο καλό; Νόμιζα ότι ο κόσμος θα τελείωνε, αλλά προφανώς είμαι μόνο εγώ και είμαι καλά. Με αγάπη, Mike».

Εκπρόσωπος του CNN σχολίασε στο people ότι «το πακέτο δημοσιεύτηκε κατά λάθος. Το αφαιρέσαμε από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Michael J. Fox και την οικογένειά του».