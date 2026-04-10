Ντορέττα Παπαδημητρίου: Πάσχα στη Μύκονο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη - Το φιλί του ζευγαριού

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης δεν κρύβονται και πλέον το ζευγάρι κάνει κοινές και δημόσιες εμφανίσεις, όπως αυτές τις μέρες που βρέθηκαν για να γιορτάσουν το Πάσχα στη Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε στο παλιό λιμάνι του νησιού ενώ στην παρέα τους ήταν και ο ηθοποιός Παναγιώτης Καρμάτης.

Το ζευγάρι καταγράφηκε ιδιαίτερα διαχυτικό, δίνοντας το πρώτο φιλί σε κοινή θέα.

Πρόσφατα η ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε «πολύ καλή φάση», παραδεχόμενη ότι χρειάστηκε να καταφύγει σε ψυχοθεραπεία για να αγαπήσει τον εαυτό της περισσότερο και να σταματήσει να τον υποτιμά και να ανέχεται υποτιμητικές συμπεριφορές.