Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: «Όταν πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο, έμαθα ότι έχω καρκίνο»
Η εξομολόγηση της μαραθωνοδρόμου για την μάχη της με τον καρκίνο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για την μάχη της με τον καρκίνο και την στιγμή που το έμαθε μίλησε σε συνέντευξή της στο «f+ΖΗΝ» η Μαρία Πολύζου.
«Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν η λέξη καρκίνος που με κατέβαλε, όσο η στιγμή που έγινε… Στις 12 η κόρη μου ανακοινώνει πως έχει περάσει σίγουρα στο Πανεπιστήμιο και εγώ ήμουν μια υπερχαρούμενη μητέρα και 45 λεπτά αργότερα έρχεται το τηλεφώνημα της γιατρού η οποία μου λέει: ελάτε από το ιατρείο, κάτι έχουμε βρει», είπε η Μαρία Πολύζου.
«Ήταν πολύ απλό γιατί είπα στον γιατρό μου: Εσύ παίρνεις την ασθένεια και εγώ παίρνω τη Μαρία. Χρειάστηκε να κάνω 16 χημειοθεραπείες και 32 ακτινοβολίες και χάπια», πρόσθεσε η πρώην μαραθωνοδρόμος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Θρίαμβος της Μάντσεστερ Σίτι και πλησιάζει την κορυφή
07:25 ∙ LIFESTYLE