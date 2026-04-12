Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: «Όταν πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο, έμαθα ότι έχω καρκίνο»

Για την μάχη της με τον καρκίνο και την στιγμή που το έμαθε μίλησε σε συνέντευξή της στο «f+ΖΗΝ» η Μαρία Πολύζου.

«Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν η λέξη καρκίνος που με κατέβαλε, όσο η στιγμή που έγινε… Στις 12 η κόρη μου ανακοινώνει πως έχει περάσει σίγουρα στο Πανεπιστήμιο και εγώ ήμουν μια υπερχαρούμενη μητέρα και 45 λεπτά αργότερα έρχεται το τηλεφώνημα της γιατρού η οποία μου λέει: ελάτε από το ιατρείο, κάτι έχουμε βρει», είπε η Μαρία Πολύζου.

«Ήταν πολύ απλό γιατί είπα στον γιατρό μου: Εσύ παίρνεις την ασθένεια και εγώ παίρνω τη Μαρία. Χρειάστηκε να κάνω 16 χημειοθεραπείες και 32 ακτινοβολίες και χάπια», πρόσθεσε η πρώην μαραθωνοδρόμος.

