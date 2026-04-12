Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»
Η τρυφερή ανάρτηση του ηθοποιού με τον νεογέννητο γιο του
Ξεχωριστό είναι το φετινό Πάσχα για τον Νίκο Πολυδερόπουλο, αφού είναι το πρώτο μετά τον ερχομό του γιου του, καρπό του έρωτά του με την Βαλασία Συμιακού.
Το Μεγάλο Σάββατο ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τα social media την ευτυχία του, κρατώντας στην αγκαλιά του το δικό του «μικρό θαύμα».
«Σήμερα που το φως νικά το σκοτάδι και η ελπίδα ξαναγεννιέται, κρατάω στην αγκαλιά μου το δικό μου μικρό θαύμα. Καλή Ανάσταση σε όλους», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Νίκος Πολυδερόπουλος, συνοδεύοντάς την με δύο φωτογραφίες όπου κρατά στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του.
