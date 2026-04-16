Val Kilmer εκδοχή ΑΙ: Πρώτη ματιά στο τρέιλερ - «Μην φοβάστε τους νεκρούς και μην φοβάστε εμένα»

Οι δημιουργοί της ταινίας «As Deep as the Grave» που χρησιμοποιεί μια εκδοχή του Βαλ Κίλμερ με τεχνητή νοημοσύνη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, παρουσίασαν μια πρώτη ματιά του αναδημιουργημένου ηθοποιού την Τετάρτη στο CinemaCon στο Λας Βέγκας .

«Μην φοβάστε τους νεκρούς και μην φοβάστε εμένα», λέει στο τέλος του τρέιλερ ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Κίλμερ, ο Πατέρας Φίνταν, Καθολικός ιερέας και ιθαγενής Αμερικανός πνευματιστής.

Ο ηθοποιός πέθανε πέρυσι σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία. Η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για την αναδημιουργία του Κίλμερ για το ιστορικό δράμα που βασίζεται στους αρχαιολόγους Αν και Ερλ Μόρις έγινε ένα καυτό θέμα συζήτησης όταν οι δημιουργοί της ταινίας το ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα. Το τρέιλερ δείχνει τον χαρακτήρα του Κίλμερ σε διάφορες ηλικίες.

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Coerte Voorhees, μαζί με τον αδελφό του John, μίλησαν σε ένα πάνελ την Τετάρτη σχετικά με την αμφιλεγόμενη απόφαση να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν μια παράσταση από έναν αποθανόντα ηθοποιό και εξήγησαν γιατί πιστεύουν ότι το έκαναν ηθικά, συνεργαζόμενοι με τα παιδιά του Kilmer και το σωματείο ηθοποιών.

Ο Κίλμερ χρησιμοποιούσε επίσης την τεχνητή νοημοσύνη όσο ήταν ζωντανός. Όταν έχασε τη φυσική του φωνή μετά από διάγνωση καρκίνου του λαιμού και δύο τραχειοτομές, στράφηκε σε μια εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για να αναδημιουργήσει ψηφιακά τη φωνή του.

Ο Κίλμερ είχε υπογράψει για το "As Deep as the Grave" πριν από χρόνια. Μεγάλο μέρος της ταινίας ήταν δομημένο γύρω από τον χαρακτήρα του. Όταν ο Κίλμερ αναγκάστηκε να αποσυρθεί την τελευταία στιγμή λόγω προβλημάτων υγείας, αποφάσισαν να συνεχίσουν τα γυρίσματα χωρίς τον χαρακτήρα αντί να αλλάξουν το καστ του ρόλου.

Η παραγωγή είχε πολλές διακοπές και ενάρξεις, καθώς ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησαν γυρίσματα στο Νέο Μεξικό το φθινόπωρο του 2020 εν μέσω της πανδημίας. Αργότερα συνειδητοποίησαν ότι η ιστορία χρειαζόταν πραγματικά τον πατέρα Φίνταν και αποφάσισαν να θίξουν το θέμα με τα παιδιά του Κίλμερ, τη Μερσέντες και τον Τζακ, που ενθουσιάστηκαν και υποστήριξαν το εγχείρημα.