Χριστίνα Μπόμπα: «Τον πρώτο χρόνο με τα δίδυμα ήταν πολύ δύσκολα»

Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλο στην τηλεόραση ΣΚΑΪ. Μεταξύ άλλων μίλησε για τον γάμο της με τον Σάκη Τανιμανίδη, στα social media και την μητρότητα.

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα με τον σύζυγό της, ανέφερε: «Είμαστε και οι δύο ζεν με άλλο τρόπο. Ο Σάκης έχει τετράγωνη λογική και είναι διάφανος. Πιο πολύ θα νευριάσω εγώ. Στην κλίμακα του πόσο νευριάζουμε εμείς οι δύο, είμαστε ό,τι πιο φλατ. Δεν νευριάζουμε σχεδόν ποτέ. Αλλά αν είναι κάποιος να νευριάσει, θα νευριάσω εγώ».

Μιλώντας για την μητρότητα, η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχτηκε ότι ο πρώτος χρόνος μετά τη γέννηση των διδύμων ήταν αρκετά δύσκολος.

«Τον πρώτο χρόνο ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ ωραία αλλά, τώρα, εντάξει… δυο παιδιά να τα θηλάσεις, δυο παιδιά να ξυπνάς και δυο παιδιά όλα. Και δίδυμα, ήταν απαιτητικό. Αλλά, τώρα, είναι τέλεια. Τώρα έχουν αυτή τη σχέση, κάνουν παρέα, είναι άλλο πράγμα», είπε η Χριστίνα Μπόμπα.

Σχετικά με τις απορίες που έχουν οι κόρες της: «Δεν έχουν αντιληφθεί ακριβώς για εμάς (σ.σ. ως προς τη διασημότητα). Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι όταν μας ζητούν φωτογραφίες, έξω στο δρόμο», είπε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Τρελαίνονται, όμως, δεν το θέλουν καθόλου! Δηλαδή η μία έρχεται και μου χτυπάει, “σου ‘χω πει να μην βγάζεις φωτογραφίες” μου λέει. Το ίδιο και στον Σάκη. Δεν θέλει να βγάζουμε φωτογραφίες», συμπλήρωσε η Χριστίνα Μπόμπα καλεσμένη στον Φάνη Λαμπρόπουλο.