Τζάστιν Θερού: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας - Η φωτογραφία με τον γιο του στην αγκαλιά του

Snapshot powered by AI

Ο Τζάστιν Θερού έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Η είδηση ότι ο ηθοποιός και η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ θα γίνουν γονείς είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Θερού ανακοίνωσε ότι εκείνος και η σύζυγός του υποδέχτηκαν τον γιο τους με μία ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον λογαριασμό του μία φωτογραφία με τον ίδιο να κρατάει στην αγκαλιά του το νεογέννητο παιδί του. «Είναι εδώ, κι εμείς είμαστε τόσο ερωτευμένοι», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.