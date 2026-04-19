Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: Η 6χρονη κόρη τους κατέκτησε τα πρώτα της χρυσά μετάλλια

Η μικρή Σοφία, κόρη του Ολυμπιονίκη Λευτέρης Πετρούνιας και της πρώην πρωταθλήτριας Βασιλική Μιλλούση, φαίνεται πως ακολουθεί ήδη τα βήματα των γονιών της στην ενόργανη γυμναστική, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο της στο άθλημα.

Στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η νεαρή αθλήτρια εντυπωσίασε στην κατηγορία των παγκορασίδων, κατακτώντας συνολικά τέσσερα μετάλλια και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την παρουσία και την αγωνιστικότητά της.

Ο πατέρας της δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δημοσιεύοντας στιγμές από την προσπάθειά της και εκφράζοντας την περηφάνια του για την πορεία της. Μέσα από σχετικό βίντεο, η Σοφία φαίνεται να εκτελεί με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση ασκήσεις στο έδαφος και στη δοκό ισορροπίας, δείχνοντας ότι εξελίσσεται με σταθερά βήματα.

Αντίστοιχα, η μητέρα της στάθηκε με συγκινητικά λόγια στο πλευρό της λίγο πριν την πρώτη της μεγάλη αγωνιστική εμπειρία, τονίζοντας τη σημασία της προσπάθειας, της συνέπειας και της καθημερινής πειθαρχίας που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.