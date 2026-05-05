Σαν σήμερα 5 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1821 - Ο αυτοκράτορας Ναπολέων Α΄ ο Βοναπάρτης πεθαίνει εξόριστος στη νήσο της Αγίας Ελένης στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.
- 1944 - Αποφυλακίζεται ο Μαχάτμα Γκάντι.
- 1949 - Ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης.
- 1980 - Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά.
- 2001 - Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το Σχίσμα του 1054.
- 1999 - Πεθαίνει ο ηθοποιός Βασίλης Διαμαντόπουλος
- 2002 - Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για τρίτη φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του φάιναλ-φορ που έγινε στην Μπολόνια της Ιταλίας επικράτησε της Κίντερ Μπολόνια με 89-83.
- 2005 - Στις εθνικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τόνι Μπλερ εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός.
- 2010 - Μεγάλη απεργία στην Ελλάδα κατά της υπογραφής μνημονίου με το ΔΝΤ και την ΕΕ για την αποτροπή της χρεοκοπίας. Πραγματοποιούνται διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στην τράπεζα Marfin πραγματοποιείται εμπρηστική επίθεση κατά την οποία τρεις εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους.
