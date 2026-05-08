Σαν σήμερα 8 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1821 - Ελληνική Επανάσταση, η Μάχη της Γραβιάς: Ομάδα Ελλήνων αγωνιστών, με επικεφαλής τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, στη Γραβιά του Παρνασσού, ανακόπτει την πορεία 8.000 Τούρκων στρατιωτών προς την Άμφισσα.
- 1902 - Εκρήγνυται το ηφαίστειο Πελέ στη νήσο Μαρτινίκα, παρασύροντας στο θάνατο 30.000 ανθρώπους.
- 1933 - Ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά απεργία πείνας 21 ημερών, για να διαμαρτυρηθεί για την καταπίεση των Ινδών από την Αγγλία.
- 1945 - Η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται άνευ όρων στους Συμμάχους. Τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.
