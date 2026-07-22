Σαν σήμερα 22 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιείται μεγάλο συλλαλητήριο κατά της απόφασης επέκτασης της βουλγαρικής κατοχής στη Μακεδονία, κατά το οποίο 30 διαδηλωτές χάνουν τη ζωή τους, 300 τραυματίζονται και 500 συλλαμβάνονται.
- 1970 - Αεροπειρατία σε Boeing 727 της Ολυμπιακής που πραγματοποιεί την πτήση Βηρυτού-Αθήνας, από έξι Παλαιστίνιους κομάντος που ζητούν την απελευθέρωση επτά συμπατριωτών τους κρατουμένων στην Ελλάδα. Το αεροσκάφος παραμένει για οκτώ ώρες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού, με τους αεροπειρατές να απειλούν ότι θα το ανατινάξουν και τις διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Τελικά οι αεροπειρατές αναχωρούν μόνοι τους, αφού ελευθερώνουν τους 55 ομήρους τους με τη διαβεβαίωση ότι οι επτά κρατούμενοι θα απελευθερωθούν στο άμεσο μέλλον.
- 1987 - Πρωτοφανής καύσωνας (συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας) πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών (1.115 στην Αθήνα).
- 2018 - Πεθαίνει ο ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος, Μάνος Ελευθερίου.
- 2025 – Πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών, ο Άγγλος τραγουδιστής και θρύλος της heavy metal μουσικής σκηνής, Όζι Όζμπορν.
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