Σαν σήμερα 4 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Αυγούστου.

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Σαν σήμερα 4 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1693 - Ο καλόγερος Ντομ Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιλιέρ της Καμπανίας (Γαλλία).
  • 1865 - Με βασιλικό διάταγμα, ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν που γράφηκε από το Διονύσιο Σολωμό και μελοποιήθηκε από το Νικόλαο Μάντζαρο καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
  • 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο. Ως απάντηση το Ηνωμένο Βασίλειο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας.
  • 1936 - Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Β’ αναστέλλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία, που θα μείνει στην Ιστορία ως το «Καθεστώς της 4ης Αυγούστου».
  • 1991 - Πεθαίνει ο ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττάκος
  • 2020 - Μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού. Η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο αποθήκευσης πυροτεχνημάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χώρο όπου ήταν αποθηκευμένοι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου. Από το συμβάν σκοτώθηκαν 218 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 6.500.

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