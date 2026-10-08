Μπόρις Μπέκερ: Η απόδραση στη Σικελία με τη σύζυγό του- Οι φωτογραφίες με την κόρη τους

Ο πρώην κορυφαίος τενίστας μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραμονή του στη Σικελία, με στιγμές από το γήπεδο, τη θάλασσα και τις οικογενειακές του διακοπές

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπόρις Μπέκερ: Η απόδραση στη Σικελία με τη σύζυγό του- Οι φωτογραφίες με την κόρη τους
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  • Ο Μπόρις Μπέκερ πέρασε καλοκαιρινές του διακοπές στη Σικελία, συνδυάζοντας τένις, θάλασσα και οικογενειακές στιγμές.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από εγκαταστάσεις τένις και padel, διατηρώντας την επαφή του με το άθλημα μακριά από τους επαγγελματικούς αγώνες.
  • Μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία δείχνει το παιδί του μπροστά στη θάλασσα, αναδεικνύοντας την οικογενειακή πλευρά της απόδρασής του.
  • Στις διακοπές τον συνοδεύει η Λίλιαν ντε Καρβάλιο Μοντέιρο, με την οποία απολαμβάνει τον χρόνο του.
  • Ευχαρίστησε τη Lux Tennis και το Verdura Resort Sicily για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να μοιραστεί την αγάπη του για το τένις σε όμορφο περιβάλλον.
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Τη Σικελία επέλεξε για την καλοκαιρινή του απόδραση ο Μπόρις Μπέκερ, συνδυάζοντας την αγάπη του για το τένις με στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Ο πρώην κορυφαίος Γερμανός τενίστας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από την παραμονή του στην Ιταλία, δίνοντας μια πιο προσωπική ματιά στις ημέρες που πέρασε μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Από τις εικόνες που δημοσίευσε ξεχωρίζουν εκείνες από τις εγκαταστάσεις τένις, καθώς ο Μπέκερ δεν άφησε στην άκρη το αγαπημένο του άθλημα. Στο ίδιο ταξίδι, ωστόσο, είχε την ευκαιρία να απολαύσει και πιο ήρεμες στιγμές, με φόντο το καταγάλανο τοπίο της Σικελίας.

μπέκερ

Ιδιαίτερα τρυφερή είναι μία από τις φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί, στην οποία διακρίνεται το παιδί του με την πλάτη στην κάμερα, μπροστά από τη θάλασσα.

Η συγκεκριμένη εικόνα ξεχωρίζει ανάμεσα στα στιγμιότυπα του ταξιδιού, αποτυπώνοντας μια πιο οικογενειακή πλευρά της απόδρασης του Μπέκερ.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται επίσης η Λίλιαν ντε Καρβάλιο Μοντέιρο, με την οποία ο Μπέκερ απολαμβάνει τις διακοπές του.

μπέκερ

Από το γήπεδο τένις στις παραλίες της Σικελίας

Το τένις παραμένει, φυσικά, βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του. Ο Μπέκερ φωτογραφήθηκε σε εγκαταστάσεις τένις και padel, απολαμβάνοντας το άθλημα σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, μακριά από την πίεση των επαγγελματικών αγώνων.

«Tennis, Sicilian sunshine and some precious time with the family», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, περιγράφοντας με λίγα λόγια το κλίμα της απόδρασής του.

https://www.instagram.com/p/DeL4VlfiNTe/

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Lux Tennis και το Verdura Resort Sicily για τη φιλοξενία και τις στιγμές που έζησε εκεί, σημειώνοντας πως ήταν χαρά του να μοιραστεί την αγάπη του για το άθλημα σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον.

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