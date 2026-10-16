Μικρό Ταρανδάκι: Νέα δικαστική νίκη για την αληθινή «Μάρθα» στη διαμάχη της με το Netflix

Ο δικηγόρος της στη Νέα Υόρκη υποστήριξε ότι το Netflix καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει τη δίκη

Μίλτος Τσεκούρας

Μικρό Ταρανδάκι: Νέα δικαστική νίκη για την αληθινή «Μάρθα» στη διαμάχη της με το Netflix
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  • Η Fiona Harvey πέτυχε δικαστική απόρριψη της έφεσης του Netflix που ζητούσε την απόρριψη της αγωγής της για δυσφήμιση.
  • Η Harvey διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η σειρά Baby Reindeer κατέστρεψε τη φήμη και την προσωπική της ζωή.
  • Ο δικαστής έκρινε ότι η σειρά δεν αποτελεί αληθινή ιστορία και επέκρινε το Netflix για έλλειψη ουσιαστικής έρευνας και αποτυχία προστασίας της ταυτότητας της Harvey.
  • Η υπόθεση προχωρά σε δίκη, όπου θα εξεταστούν οι ισχυρισμοί της Harvey για παρανομίες του Netflix.
  • Μετά την προβολή της σειράς, η Harvey υπέστη σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση και δυσκολευόταν να βγει από το διαμέρισμά της.
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Ένα ακόμη βήμα προς τη διεξαγωγή της δίκης της κατά του Netflix έκανε η Fiona Harvey, η οποία υποστηρίζει ότι η σειρά Baby Reindeer (Μικρό ταρανδάκι) την παρουσίασε ως stalker, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στη φήμη και την προσωπική της ζωή.

Η Harvey, η αληθινή «Μάρθα» της σειράς, δηλώνει «ενθουσιασμένη» μετά την απόρριψη της έφεσης που είχε καταθέσει η πλατφόρμα, επιχειρώντας να ανατρέψει προηγούμενη δικαστική απόφαση που δεν έκανε δεκτό το αίτημά της για απόρριψη της αγωγής.

Ο δικηγόρος της στη Νέα Υόρκη, Richard Roth, υποστήριξε ότι το Netflix καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει τη δίκη. Όπως ανέφερε, η εταιρεία είχε αρχικά προσφύγει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο χωρίς επιτυχία και στη συνέχεια άσκησε έφεση, η οποία επίσης απορρίφθηκε.

«Η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη, όπου οι παρανομίες της εταιρείας θα βρεθούν στο επίκεντρο ενώπιον των ενόρκων», δήλωσε ο Roth, προσθέτοντας ότι η εντολέας του αισθάνεται «ενθουσιασμένη» με την εξέλιξη.

Η Harvey διεκδικεί αποζημίωση ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η σειρά, την οποία δημιούργησε και στην οποία πρωταγωνιστεί ο Richard Gadd, περιέχει δυσφημιστικές αναφορές που κατέστρεψαν τη ζωή της.

Το Baby Reindeer, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024, σημείωσε παγκόσμια επιτυχία. Στην αρχή του πρώτου επεισοδίου εμφανίζεται η φράση «Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία», στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Στο φινάλε της σειράς, η Martha, την οποία υποδύεται η Jessica Gunning, ομολογεί την ενοχή της για την παρενόχληση του κωμικού Donny, χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Gadd, και καταδικάζεται σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και έξι μηνών.

Η νομική ομάδα της Harvey επισημαίνει ότι η πελάτισσά της δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για οποιοδήποτε αδίκημα και, ως εκ τούτου, δεν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης. Η ίδια υποστηρίζει ότι υπέστη δυσφήμιση πρωτοφανούς έκτασης και ότι η δημόσια έκθεσή της είχε καταστροφικές συνέπειες για την καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, μετά την προβολή της σειράς η Harvey υπέστη τόσο σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, ώστε δυσκολευόταν να βγει από το διαμέρισμά της στο Λονδίνο.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο δικαστής Gary Klaus έκρινε ότι το Baby Reindeer δεν μπορούσε να θεωρηθεί αληθινή ιστορία, ενώ άσκησε κριτική στο Netflix για την απουσία ουσιαστικής έρευνας σχετικά με την ακρίβεια των γεγονότων και για την αποτυχία του να λάβει μέτρα που θα απέτρεπαν την ταυτοποίηση της Harvey.

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