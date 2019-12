Η Beiersdorf Hellas στην κορυφή των Shopper Marketing Awards 2019

Σε μία βραδιά όπου επιβραβεύτηκαν η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα, η Beiersdorf Hellas ΑΕ, πέραν της κορυφαίας διάκρισής της, ξεχώρισε και μέσα από τις πολλαπλές βραβεύσεις που κατέκτησε για το brand NΙVEA, την κορυφαία μάρκα περιποίησης και φροντίδας της επιδερμίδας παγκοσμίως.

Πέτρος Χανής, Shopper & Consumer Marketing Manager

Η καμπάνια «NIVEA MEN - Real Madrid activation», απέσπασε δύο σπουδαίες διακρίσεις στην κατηγορία «Consumer Goods Display & Promo». Κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην υποκατηγορία «Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας & Ομορφιάς», ενώ τιμήθηκε και με το Platinum βραβείο, φέρνοντας την Beiersdorf στην κορυφή της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η καμπάνια «NIVEA: Κίνηση Φροντίδας», κατέκτησε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Programmatic Shopper Marketing Campaigns».

Φοίβος Ιωαννίδης, Shopper & Consumer Marketing Specialist / Πέτρος Χανής, Shopper & Consumer Marketing Manager/ Πένυ Χουχούμη, Category Manager, Shopper & Consumer Marketing / Κατερίνα Γιαννάκη, Junior Category Development Specialist, Shopper & Consumer Marketing

«Ο θεσμός των Shopper Marketing Awards είναι κάτι που έλειπε από τον χώρο μας, καθώς έρχεται να αναδείξει τις καλές πρακτικές σε επίπεδο καταστήματος, digital εργαλείων και shopper attraction, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στο να βραβευθούν, αλλά και να διαδοθούν, ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και εξέλιξης για το μέλλον. Για εμάς στην Beiersdorf είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βραβεύονται δύο πρωτοβουλίες μας, η μία μάλιστα με Platinum βράβευση και ακόμα περισσότερο η NIVEA να αναδεικνύεται σε Shopper Marketing Brand of the Year!. Αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας μέσα από ποιοτική και ομαδική δουλειά και συνεργασία με τους πελάτες μας», δήλωσε ο κύριος Πέτρος Χανής, Head of Shopper & Customer Marketing – Leadership Team Member της Beiersdorf Hellas.

Τα Shopper Marketing Awards 2019, διοργανώθηκαν για πρώτη φορά φέτος, από την Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη των καλύτερων ενεργειών marketing που συντελούνται στους φυσικούς εμπορικούς χώρους, την ανάδειξη της συμβολής των ανθρώπων εκείνων, που εργάζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, καθώς και την επιβράβευση των επιτυχημένων ενεργειών shopper marketing και customer engagement. Στη διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 170 κορυφαία στελέχη από το χώρο του λιανεμπορίου.

Πένυ Χουχούμη, Category Manager, Shopper & Consumer Marketing

«Τα βραβεία ολοκληρώθηκαν με ρεκόρ υποψηφιοτήτων, μεγάλη διαφορετικότητα και δημιουργικότητα ανάμεσα στις κατηγορίες. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν δύσκολες οι επιλογές. Αυτές οι επιβραβεύσεις πρέπει να γίνουν παράδειγμα για περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας», δήλωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος ΙΕΛΚΑ.