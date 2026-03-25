Καρδίτσα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος για την δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 17χρονος μετά την απολογία του ενώπιων του ανακριτή για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή.

Ο 17χρονος που απολογήθηκε για περίπου δύο ώρες αρνήθηκε πως είχε πρόθεση να σκοτώει τον 51χρονο έξω από πολυκατοικία στην περιοχή των Καμινάδων.

Ο νεαρός, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Σημειώνεται ότι την Πaρασκευή (27/3) αναμένται να καταθέσει ο 16χρονος που είναι ύποπτος για συνέργεια στο έγκλημα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός από μαχαιριές την Κυριακή 21 Μαρτίου και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού προσήχθη στην αστυνομία.

Ο άνδρας που προσήχθη, είπε στις αρχές ότι είχε παραχωρήσει το σπίτι του στον τραγουδιστή για το συγκεκριμένο βράδυ ενώ επίσης ανέφερε πως ο τραγουδιστής πήγε στο σπίτι μαζί με άλλους δύο άνδρες και μία γυναίκα. Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι. Επιπλέον, ανέφερε πως τον τραγουδιστή μαχαίρωσαν οι δύο άνδρες. Ο τραγουδιστής φέρεται να επικοινώνησε με δύο νεαρά άτομα ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης. Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σπίτι, τσακώθηκαν με τον τραγουδιστή γιατί φέρεται να δήλωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για να τους πληρώσει.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, όπου και τον τραυμάτισαν θανάσιμα και τράπηκαν σε φυγή. Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι φοβήθηκε και έφυγε και εκείνη.

