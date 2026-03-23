Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος τον μαχαίρωσε επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

Σε αγοραπωλησία ναρκωτικών που δεν εξελίχθηκε ομαλά, οφείλεται η στυγερή δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.

Όπως ανέφεραν οι δύο συλληφθέντες, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, είχαν κλείσει ραντεβού με τον άτυχο τραγουδιστή για να του προμηθεύσουν ναρκωτικά. Ο τραγουδιστής βρισκόταν μαζί με μια γυναίκα, όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο του ραντεβού.

Ωστόσο, όπως ισχυρίζονται οι δύο νεαροί, δεν συμφώνησαν με τον τραγουδιστή για την τιμή των ναρκωτικών με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τον δολοφονήσει με αιχμηρό αντικείμενο.

Η πλευρά της οικογένειας του 51χρονου τραγουδιστή, από την άλλη ισχυρίζεται πως ουδέποτε ο Γιώργος Τσιτόγλου είχε πρόβλημα με ουσίες και αναφέρουν πως κάτι άλλο κρύβεται πίσω από τη στυγερή δολοφονία.

«Έχουν ομολογήσει οι δύο δράστες της δολοφονίας»

Την εμπλοκή τους στον θανάσιμο τραυματισμό αλλά και την ομολογία τους στην υπόθεση δολοφονίας του γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα φέρεται να αποδέχθηκαν οι δύο νεαροί δράστες, ηλικίας 18 και 17 ετών, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είχαμε την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης καθώς πολύ γρήγορα κατάφεραν οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν τους δύο εμπλεκόμενους στη δολοφονία του άτυχου άνδρα», ανέφερε αρχικά η κυρία Δημογλίδου.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκε μαχαιρωμένος θανάσιμα ο 51χρονος τραγουδιστής INTIME NEWS

Αρχικά προσήχθησαν δύο άτομα, το δεύτερο έφτασε αυτοβούλως στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ανέφεραν κάποια περιστατικά τα οποία γνώριζαν και έγιναν το βράδυ πρόσθεσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ

«Στη συνέχεια φαίνεται ότι ο άνδρας αυτός συναντήθηκε με δύο δράστες, οι οποίοι είναι ανήλικοι και στη συνέχεια ένας εξ αυτών τον τραυμάτισε θανάσιμα. Επειδή είναι ανήλικοι γι' αυτό και συνελήφθησαν και οι 4 γονείς, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα», συνέχισε η κ. Δημογλίδου.

Αναφορικά με το εάν επιβεβαιώνεται πως οι νεαροί δράστες συμμετείχαν σε αγοραπωλησία ναρκωτικών η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ απάντησε πως: «Η αγοραπωλησία ναρκωτικών αναφέρεται από την πλευρά των κατηγορουμένων. Προφανώς και δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε από τη στιγμή που το θύμα δεν είναι στη ζωή και δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής και για την υπόθεση οι Αρχές είχαν προσαγάγει αρχικά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου έγινε το έγκλημα. Εκείνος είπε στους αστυνομικούς πως δεν βρισκόταν στην κατοικία όταν δολοφονήθηκε ο 51χρονος.

Μάλιστα, είχε κάνει λόγο για δύο άτομα τα οποία -όπως υποστήριξε- ήταν αυτά που σκότωσαν τον φίλο του.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι Αρχές βρήκαν βίντεο με τα δύο άτομα να κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τελικά έφτασαν στα ίχνη τους.

Κατά τις ίδιες πηγές, το θύμα είχε μεταβεί σε φιλικό σπίτι μαζί με μία γυναίκα. Εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο νεαρούς, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Οταν έφτασαν στην κατοικία, τους είπε ότι δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καβγάς. Κατά τη διάρκεια του τσακωμού, οι δράστες του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.